Cues de 5 km a l'AP-7 després d'un accident

Les carreteres d'alta densitat de trànsit a Catalunya, com l'AP-7, són essencials per a la mobilitat. Tot i això, qualsevol incident pot transformar-les en escenaris de caos i llargues cues. Aquesta situació afecta tant els conductors habituals com els transportistes, incrementant l'estrès i endarrerint l'arribada a les destinacions.

En els darrers anys, l'AP-7 s'ha convertit en una de les vies més transitades. És clau per connectar importants municipis catalans i suporta un gran flux de camions. Però aquesta gran activitat també la converteix en una de les carreteres amb més incidents, sovint qualsevol lleu col·lisió o avaria genera grans retencions.

Aquest dijous, una sèrie d'accidents en diferents punts de l'AP-7 ha posat de manifest com n'és de vulnerable aquesta via. En concret, dos incidents han causat cues de més de 5 quilòmetres en diferents trams, cosa que ha dificultat el trànsit.

Retencions al tram Cerdanyola-Barberà del Vallès

El primer accident va tenir lloc entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en direcció a Girona. Tot i que la col·lisió per abast ja no ocupava la via, els efectes del sinistre van persistir.

| ACN

Les autoritats van informar de retencions de fins a 5 quilòmetres al lloc. Tot i que els vehicles accidentats van ser retirats ràpidament, el trànsit va trigar a normalitzar-se.

La imatge de l'incident reflecteix una interminable fila de cotxes i camions. Aquest tram de l'AP-7, proper a nuclis metropolitans importants, sol ser crític a hores punta. La congestió derivada d'aquest accident va afectar tant els conductors locals com els que transitaven per l'autopista cap a altres regions.

Un altre accident complica el trànsit a Gelida

Un segon accident a Gelida, en direcció sud cap a Tarragona, va agreujar encara més la situació a l'AP-7. En aquest cas, es va haver de tallar un carril. Les conseqüències van ser immediates: 5,5 quilòmetres de congestió des de Martorell.

Aquest tram, conegut per la seva densa activitat, va quedar col·lapsat durant hores. Les autoritats van intentar alleujar la situació, però la reducció de carrils va complicar les tasques de normalització.

Segons les imatges, la visibilitat a la zona era reduïda a causa de les condicions climàtiques, cosa que va poder influir en el sinistre. Els conductors atrapats al trànsit van expressar la seva frustració davant el retard inesperat.

Una crida a la precaució

Aquests incidents posen de manifest la importància de la precaució al volant a carreteres tan concorregudes. Les autoritats de Trànsit van recordar la necessitat de mantenir la distància de seguretat i respectar els límits de velocitat. A més, van instar els conductors a informar de qualsevol avaria o accident per facilitar la intervenció ràpida.

Amb l'arribada de l'hivern, les condicions a l'AP-7 es podrien complicar encara més a causa del clima advers. Per això, es recomana als usuaris planificar els viatges amb antelació i consultar els informes de trànsit. L'AP-7 continua sent vital per a la mobilitat catalana, però els reptes de la gestió continuen sent un desafiament.