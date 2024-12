Nit de crema de contenidors: També hi ha cotxes afectats

per Sergi Guillén

El foc a la via pública representa un risc extrem per a la seguretat ciutadana i els béns materials. Contenidors i vehicles són altament inflamables, cosa que amplifica el perill. A més, els gasos tòxics alliberats poden afectar la salut dels veïns.

Les flames no només causen danys materials, sinó que també suposen un problema mediambiental. Els residus cremats alliberen partícules contaminants a l'aire i restes tòxiques a terra. Aquest tipus d'actes vandàlics, per tant, afecta tant la qualitat de vida com l'entorn urbà.

Les nits en què cremen vehicles i contenidors són un desafiament per a les autoritats locals. El foc es pot propagar ràpidament, danyant altres béns o fins i tot estructures properes. Això exigeix una actuació immediata i precisa per evitar danys més grans.

Contenidors i cotxes en flames a diferents localitats

La nit passada, els Bombers de Catalunya van haver d'intervenir en diversos punts per incendis urbans. A la Seu d'Urgell, tres contenidors van cremar al voltant de les 3.19 hores al Camí de la Palanca.

| ACN

El foc també va afectar un vehicle i un arbre proper. Minuts més tard, al Passeig Joan Brudieu, les flames van arribar a tres contenidors més. A les 4.07 hores, al carrer de Sant Armengol, es van incendiar tres contenidors, afectant la persiana d'un local.

A Sant Quirze del Vallès, l'escenari encara va ser més alarmant. A les 23.53 hores, es va registrar un incendi que va destruir quatre contenidors i va afectar tres vehicles. A més, el foc va aconseguir part del Passatge de Salvador Dalí, causant importants danys a la via pública.

Una altra intervenció destacada va tenir lloc a Llinars del Vallès, passada la mitjanit, a les 1.24 hores. Quatre vehicles van quedar completament calcinats i un cinquè va patir greus danys.

El foc va aconseguir també un tendal i va afectar el carrer de Bellpuig. Tot i això, per sort i gràcies a la gran intervenció per part dels serveis d'emergència, no es va haver de lamentar cap ferit ni cap desperfecte extern als incendis.

La vital tasca dels Bombers

Els Bombers de Catalunya són una peça clau en aquestes situacions d'emergència. La seva ràpida intervenció aconsegueix controlar incendis que podrien causar conseqüències molt més grans. Actuen amb celeritat i professionalisme per extingir les flames i garantir la seguretat dels veïns.

Cada incendi és únic i requereix tècniques específiques per ser sufocat. En aquests casos, els bombers treballen sota condicions adverses, enfrontant temperatures altes i riscos d'explosió. A més a més, col·laboren amb altres autoritats per investigar les causes d'aquests incendis.

Gràcies a la seva dedicació, els danys es redueixen i les ciutats recuperen la normalitat com més aviat millor. La seva feina no només apaga focs, sinó que també aporta tranquil·litat a una ciutadania que sovint pateix les conseqüències d'aquests actes vandàlics.