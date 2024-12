Espectacular incendi d'una furgoneta a l'AP-7

L'AP-7, coneguda com l'autopista de la Mediterrània, és una de les vies més transitades de Catalunya. El seu recorregut travessa tot el país, connectant-la amb França al nord i amb València al sud. És clau per al transport de mercaderies i una ruta fonamental per al turisme, i és transitada diàriament per milers de vehicles.

Tot i això, la seva alta densitat de trànsit la fa especialment vulnerable a incidents que poden provocar grans retencions. Aquest matí, a l'altura de Sant Julià de Ramis, hi ha hagut un incendi. Que ha causat un gran impacte entre els conductors i ha obligat a interrompre parcialment la circulació.

L'incendi a Sant Julià de Ramis

El succés ha passat al voltant de les vuit del matí. Una furgoneta que circulava en direcció a França ha començat a cremar al voral de l'autopista. Els primers testimonis han informat d'una gran columna de fum negre visible des de diversos quilòmetres de distància, cosa que ha generat molta inquietud entre tots els conductors.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís i han desplaçat tres dotacions fins al lloc de l'incendi. En arribar, han trobat la cabina de la furgoneta completament embolicada amb flames. La ràpida intervenció ha permès controlar el foc en pocs minuts, evitant que s'estengués a la resta del vehicle o a les zones properes.

Un cop extingides les flames, els bombers han revisat la càrrega de la furgoneta per comprovar que no havia estat afectada. Tot i que el foc ha quedat totalment controlat, l'incident ha obligat a tancar un carril de l'autopista en direcció nord. Això ha generat retencions importants que han complicat la circulació durant gran part del matí.

Impacte en el trànsit

El tall parcial de l'AP-7 ha provocat cues de diversos quilòmetres en direcció a França. La congestió ha afectat especialment els vehicles pesants, que solen utilitzar aquesta via per transportar mercaderies cap a Europa. Trànsit ha recomanat rutes alternatives per minimitzar l'impacte a la circulació, però els conductors han patit grans retards.

Aquest tipus d'incidents posa de manifest la vulnerabilitat de les grans autopistes davant de situacions inesperades. Tot i que la intervenció dels bombers ha estat ràpida i eficaç, les retencions han evidenciat la dificultat de gestionar aquest tipus d'emergències en una via tan transitada.

Els riscos d'un incendi a la carretera

Un incendi en un vehicle és una de les situacions més perilloses que poden passar a la carretera. Les flames poden estendre's ràpidament i generar explosions, posant en perill tant els ocupants com els conductors d'altres vehicles. A més, les columnes de fum dificulten la visibilitat, augmentant el risc de col·lisions.

En aquest cas, la ràpida actuació dels bombers ha evitat que l'incident tingués conseqüències més grans. Tot i això, aquest succés serveix com a recordatori de la importància de realitzar un manteniment regular dels vehicles. Moltes vegades, els incendis es produeixen per errors mecànics o elèctrics que podrien haver-se detectat prèviament.