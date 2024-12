Comunicat d'última hora de Trànsit: Problemes amb la boira a l'AP-2

per Sergi Guillén

Conduir sota condicions de boira és un gran desafiament per als conductors. Aquesta situació pot reduir dràsticament la visibilitat i incrementar notablement el risc d'accidents. En aquestes circumstàncies, és essencial extremar les precaucions per garantir-ne la seguretat.

Mantenir una velocitat moderada, utilitzar llums antiboira i evitar maniobres brusques com a avançaments són mesures imprescindibles per prevenir incidents a la carretera.

La boira no només afecta la capacitat de veure a distància, sinó que també dificulta la percepció de la velocitat i la distància de vehicles. Per això, és recomanable mantenir una major distància de seguretat amb el cotxe del davant.

Aquest fenomen, comú en els mesos més freds, sol causar importants afectacions a les carreteres. Fa pocs minuts, el Servei Català de Trànsit ha emès un comunicat urgent alertant sobre la presència de boira espessa a diferents punts de la xarxa viària catalana.

| Getty Images Pro

Alerta a l'AP-2: Visibilitat reduïda i velocitat limitada

L'última alerta de Trànsit s'ha emès avui a les 18.39 hores de la tarda. Quan la boira ha reduït considerablement la visibilitat a l'AP-2, concretament al tram entre Castelldans i Juneda.

Davant d'aquesta situació, la velocitat màxima permesa s'ha limitat a 80 km/h com a mesura preventiva. Des de les autoritats, s'ha fet una crida a extremar les precaucions en aquest tram.

Imatges captades per les càmeres de vigilància mostren una visibilitat extremadament reduïda, amb fars de vehicles amb prou feines perceptibles al mig de l'espessa boira. Trànsit ha recordat que és vital respectar les senyalitzacions i circular amb prudència per evitar accidents.

La boira afecta també l'A-2 i la C-17

Durant el matí, la situació ha empitjorat a altres carreteres de Catalunya. A l'A-2, entre Veciana i Bell-lloc d'Urgell, la boira ha dificultat la circulació des de primeres hores del dia. Aquest tram ha registrat problemes importants, amb nombrosos conductors reportant dificultats per avançar amb normalitat.

A la C-17, entre Seva i Jurb, la visibilitat també s'ha reduït dràsticament. Aquesta carretera, especialment transitada durant les hores escaig, ha requerit una atenció més especial per part dels diferents serveis d'emergència i els panells informatius han emès avisos continus.

Recomanacions de Trànsit per als conductors

El Servei Català de Trànsit segueix monitoritzant la situació en temps real i actualitzant les alertes a través de les xarxes socials. Davant d'aquests diferents episodis de boira, les recomanacions principals són reduir força la velocitat, augmentar la distància de seguretat i, si cal, posposar els desplaçaments fins que les condicions millorin.

La boira és un fenomen que requereix prudència i adaptació per part dels conductors. Les autoritats insisteixen en la importància de seguir les indicacions per garantir la seguretat viària. Si necessiteu circular per les zones afectades, extremeu les precaucions.