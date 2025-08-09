Crema un camió i un cotxe: afecta habitatges

La tranquil·litat d'un matí de cap de setmana s'ha vist violentament interrompuda pel foc i una densa columna de fum negre. El que va començar com un incendi a la via pública va escalar ràpidament, convertint el carrer en un escenari de perill i despertant els veïns amb el so de les sirenes.
Dos vehicles, pastura del foc, van generar una situació d'alt risc en estendre les flames verticalment i amenaçar la integritat dels habitatges propers, obligant a un ràpid i contundent desplegament dels serveis d'emergència.
El succés ha deixat una estampa desoladora i ha posat de manifest la vulnerabilitat dels immobles davant d'incidents que, tot i que s'originen al carrer, poden tenir conseqüències devastadores per a les estructures i, sobretot, per a la seguretat dels residents.
Un despertar entre flames a Rubí
Els fets van tenir lloc a les primeres hores d'aquest dissabte, 9 d'agost de 2025. Al voltant de les 08:42 hores, el telèfon d'emergències 112 rebia l'avís d'un greu incendi que s'estava produint al carrer Pau Claris del municipi de Rubí, a la província de Barcelona. Un camió i un turisme estacionats a la calçada estaven cremant de manera virulenta, generant una enorme càrrega tèrmica que no va trigar a afectar el seu entorn més immediat.
Les flames, que van devorar completament ambdós vehicles fins a deixar-los en un garbuix de ferros calcinats, es van propagar amb una rapidesa alarmant cap a les façanes dels edificis contigus. La intensa calor i el fum van provocar danys significatius en diversos balcons d'almenys dos blocs de pisos, tenyint de negre les parets i fonent persianes i altres elements exteriors.
L'escena, dantesca per als veïns que s'afegien a les seves finestres, va fer témer que el foc pogués estendre's a l'interior dels habitatges.
La ràpida intervenció dels bombers va ser clau
Davant la gravetat de la situació, els Bombers de la Generalitat van activar un important dispositiu, desplaçant fins al lloc un total de sis dotacions. La seva arribada va ser crucial per controlar una situació que amenaçava de descontrolar-se. Els efectius van iniciar una cursa a contrarellotge amb un doble objectiu: d'una banda, sufocar el virulent incendi dels vehicles i, de l'altra, evitar que les flames penetressin als edificis.
El fenomen conegut com a "efecte xemeneia", pel qual la calor i el fum pugen per les façanes, representava el perill més gran. Per això, un cop controlades les flames al carrer, els bombers van procedir a una minuciosa revisió de tots els pisos dels immobles afectats.
Aquesta tasca, pis per pis, va ser fonamental per descartar qualsevol focus secundari a l'interior i garantir que cap veí hagués patit danys per inhalació de fum. Afortunadament, i gràcies a aquesta exhaustiva inspecció, es va poder confirmar que l'afectació es va limitar a les zones exteriors dels edificis.
Conseqüències més enllà dels vehicles
El balanç final del succés, segons van informar els mateixos Bombers de la Generalitat a través dels seus canals oficials, és de dos vehicles completament calcinats —el camió i un turisme— i altres tres turismes que van patir danys de diversa consideració per la radiació de la calor. A més, els balcons de diversos habitatges en dos edificis diferents presenten danys evidents, cosa que obligarà els propietaris a avaluar l'abast de les reparacions.
Ara, amb el foc extingit i la zona refredada, s'obre pas a la investigació. Tot i que els bombers no determinen les causes en el seu informe inicial, el fet que dos vehicles cremessin de manera simultània fa que les hipòtesis apuntin a un origen intencionat.
Seran els Mossos d'Esquadra qui assumiran la investigació per esclarir si, com tot sembla indicar, es tracta d'un acte vandàlic. Per als veïns del carrer Pau Claris, la ressaca del succés es tradueix en l'olor de cremat que impregna l'ambient, la visió dels esquelets dels vehicles i la incertesa d'un acte que ha alterat greument la convivència i la sensació de seguretat al barri.