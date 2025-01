Accident brutal a l'N-340: Intervenen diversos serveis d'emergència

L'N-340, a l'altura d'Alcanar, va ser escenari aquest diumenge d'un aparatós accident de trànsit que ha mobilitzat diversos serveis d'emergència. El sinistre, registrat al voltant de les 17:31 h, va consistir en el bolcatge d'un vehicle, el conductor del qual va quedar atrapat a l'habitacle.

Segons la informació oferta pels Bombers de la Generalitat, es van destinar fins a quatre dotacions de bombers per alliberar i atendre l'afectat. El Servei d’Emergències Mèdiques, per la seva banda, va activar dues unitats terrestres i va traslladar finalment el conductor a l'Hospital Verge de la Cinta a Tortosa, en estat menys greu.

Un aparatós incident que genera llargues cues

La incidència, confirmada també pel Servei Català de Trànsit, va generar mig quilòmetre de retencions en ambdues direccions. Des de primera hora, es va establir un pas alternatiu a l'N-340 per assegurar que la circulació de vehicles pogués mantenir-se, encara amb les restriccions. Tot i que la densitat del trànsit no va assolir volums crítics en aquesta època de l'any.

| ACN

La reducció de carrils i la presència dels equips d'emergència a la calçada va provocar la ralentització del pas d'automòbils i camions. Tant Trànsit com Mossos van participar en la regulació i control de la situació, informant els conductors a través de xarxes i panells de senyalització.

El bolcatge, tal com relaten fonts dels Bombers, s'hauria produït quan el vehicle va sortir de la via per causes que encara s'estan investigant. Els agents van treballar de forma coordinada per assegurar el perímetre, evitar possibles fuites de combustible i rescatar el conductor atrapat.

Per a això, van emprar material especialitzat en rescat vehicular, amb la finalitat d'extreure el ferit minimitzant el risc de lesions addicionals. Un cop alliberat, va ser el SEM qui va valorar el seu estat i va dictaminar la necessitat de traslladar-lo en ambulància al centre hospitalari. Es va confirmar poc després que l'afectat es trobava en estat menys greu, encara que haurà de sotmetre's a exàmens mèdics per descartar complicacions.

Una gran labor per part dels serveis d'emergència

L'operatiu conjunt va incloure, a més, la realització de maniobres de neteja i condicionament de la via, ja que el bolcatge va deixar restes de vidre i altres materials a l'asfalt. La prioritat dels equips d'emergència va ser, en primer lloc, garantir la seguretat de l'accidentat. Seguit de la recuperació de les condicions de circulació per a la resta d'usuaris de la carretera.

Per a això, es va donar la prioritat a l'obertura d'un pas alternatiu, al mateix temps que els bombers van concloure les tasques de condicionament del vehicle sinistrat. La ràpida intervenció de bombers, sanitaris i forces de seguretat ha evitat que el succés tingués conseqüències més greus. No obstant això, el bolcatge del vehicle i la retenció temporal han tornat a posar de manifest la necessitat d'extremar la prudència.

En vies tan transitades com l'N-340, on els desplaçaments poden veure's compromesos amb relativa facilitat davant qualsevol incident. Afortunadament, tot sembla indicar que el conductor evoluciona favorablement i s'espera la seva recuperació ràpida.