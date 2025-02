Es crema una barraca de fusta: Els bombers salven els animals

La tarda transcorria amb calma al Camí de la Juncadella, a la zona rural de Manresa, quan passades les cinc i mitja es va desfermar una emergència inesperada. Una intensa olor de fum i el crepitar de les flames van posar en alerta els responsables d'una hípica local. De seguida, van donar la veu d'alarma al 112.

En arribar els Bombers de la Generalitat, es van trobar amb una barraca de fusta d'uns 70 metres quadrats envoltada en flames. El foc, que progressava amb rapidesa, amenaçava amb estendre's a altres zones de la instal·lació eqüestre. Sense perdre temps, els efectius es van desplegar al voltant del perímetre per avaluar la millor manera de contenir l'incendi.

Des del primer moment, la prioritat va ser garantir la seguretat dels animals que es trobaven a les quadres properes. Els equips d'emergències, amb quatre dotacions, van coordinar amb el personal de l'hípica les tasques d'evacuació, assegurant-se que cap cavall o altre animal quedés exposat al fum o al foc. Gràcies a la ràpida actuació dels cuidadors, tots van poder ser traslladats a una zona segura lluny de les flames.

| ACN

Mentrestant, les flames anaven debilitant l'estructura de la barraca. La coberta va acabar col·lapsant parcialment, cosa que va complicar les tasques d'extinció. Els bombers, protegits amb equips de respiració autònoma, van utilitzar diverses mànegues i eines especialitzades per atacar el focus principal i evitar que l'incendi es propagués a altres instal·lacions.

Incendi controlat amb celeritat

Malgrat la magnitud del foc, les flames van quedar controlades en un termini relativament curt. Alguns testimonis relaten com els núvols de fum eren visibles des d'un punt elevat de la localitat. No obstant això, la presència d'un ampli espai a l'aire lliure i l'absència de vents forts van ajudar que les flames no arribessin a edificis contigus ni a les àrees on es trobaven els cavalls.

Un cop sufocat l'incendi, els bombers van procedir a ventilar la zona afectada. Van revisar cada racó per assegurar-se que no quedessin brases ocultes que poguessin revifar el foc més tard. En aquest procés, els animals van romandre sota supervisió dels responsables de l'hípica, que van comentar l'ensurt que s'havien endut en veure la fumera tan a prop dels seus cavalls.

En finalitzar la intervenció, es va confirmar que no hi va haver de lamentar ferits, ni entre els professionals d'emergències ni entre els ocupants de l'hípica. El personal veterinari, en cas de ser necessari, quedava disponible per revisar els animals en les hores següents, encara que de moment no s'han reportat conseqüències rellevants per a la seva salut. L'únic perjudici important és el dany material a la barraca, que va quedar molt afectada després del col·lapse de la coberta.

Les autoritats investiguen ara les causes que van poder originar l'incendi. No es descarta cap hipòtesi, encara que les primeres observacions apunten a la possibilitat que fos un accident relacionat amb material de la pròpia instal·lació. Sigui com sigui, l'actuació ràpida i coordinada dels bombers i del personal de l'hípica va aconseguir evitar que el succés derivés en una tragèdia major.

| @bomberscat, Catlane

En definitiva, el foc va sorprendre a tots en una tranquil·la tarda, però el rescat dels animals i la contenció de les flames es van convertir en la mostra d'un treball ben fet. La presència de quatre dotacions de bombers va resultar decisiva per controlar la situació, sufocar l'incendi i garantir el benestar dels cavalls. D'aquesta manera, l'hípica del Camí de la Juncadella recupera a poc a poc la normalitat, encara que l'ensurt perdurarà en la memòria dels qui van viure l'episodi en primera persona.