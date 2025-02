Un conductor la fa grossa i es carrega dues torres de mitja tensió a prop de la TV-3141

La tarda de divendres semblava transcórrer amb normalitat als voltants de Riudoms (Baix Camp). Alguns agricultors aprofitaven les últimes hores de llum per revisar els camps propers a la carretera TV-3141. No obstant això, un estrèpit inesperat va sacsejar la tranquil·litat de la zona i va desencadenar una intervenció urgent dels serveis d'emergència.

A les 14:11 hores es va rebre l'avís d'un sinistre en què un turisme va col·lidir contra una torre de mitjana tensió, tombant-la completament. El vehicle, després de l'impacte, va provocar que l'estructura caigués sobre el terreny agrícola que envolta la carretera. Amb la força del xoc, una segona torre propera també va quedar inestable i va acabar cedint.

La situació va resultar especialment delicada en tractar-se de suports de 25 kV, fonamentals per a la distribució elèctrica a la zona. Com a conseqüència de l'accident, 112 clients es van quedar sense subministrament. Des de la companyia energètica Endesa s'han mobilitzat equips per restablir el servei, buscant vies alternatives d'alimentació que permetin tornar a donar cobertura als afectats.

El conductor és atès a l'hospital Sant Joan de Reus

El conductor del cotxe implicat va sortir conscient del turisme, encara que va necessitar atenció mèdica immediata. Va ser traslladat a l'hospital Sant Joan de Reus per una dotació del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Fins al moment, no han transcendit més detalls sobre el seu estat de salut ni les possibles causes de la col·lisió.

Durant la tarda, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat han romàs al lloc, garantint la seguretat de la zona i evitant qualsevol risc addicional relacionat amb la infraestructura elèctrica danyada. El principal temor era que algun cable o punt de la instal·lació quedés a l'abast de vianants o vehicles que poguessin circular per l'entorn.

Mentrestant, els equips d'Endesa han precisat que es treballarà al llarg de la pròxima setmana per retirar les dues estructures metàl·liques derruïdes i procedir a la seva substitució. Segons les primeres estimacions, la maniobra requerirà maquinària especialitzada i personal que garanteixi la desconnexió segura de la línia. L'objectiu és recuperar completament la normalitat a les línies de mitjana tensió abans que finalitzi el mes.

Els veïns de les finques contigües s'han mostrat sorpresos per la magnitud de l'impacte. Per a molts, és la primera vegada que un accident d'aquest tipus afecta torres elèctriques en aquesta àrea, cosa que deixa patent la força del xoc. Per fortuna, el sinistre només ha causat danys materials i molèsties per la interrupció del subministrament, sense víctimes mortals a lamentar.

A poc a poc es recupera la normalitat

A mesura que avançava la tarda, la companyia responsable de la xarxa confirmava que alguns dels abonats ja recuperaven l'electricitat a través de derivacions provisionals. No obstant això, han insistit en la necessitat d'extremar les precaucions si es transita per camins propers a les restes metàl·liques. La prioritat de les pròximes hores és assegurar completament el perímetre i evitar contactes accidentals amb cables.

Les autoritats locals encara no han ofert detalls sobre la possible velocitat del conductor ni les causes que van precipitar el xoc. És previsible que en els pròxims dies es realitzin investigacions més exhaustives i es revisin possibles desperfectes a la calçada. Mentrestant, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra es mantenen alerta per guiar el trànsit i evitar més incidents.

La carretera TV-3141, que uneix Riudoms amb altres nuclis propers, segueix oberta al pas de vehicles, encara que amb algunes restriccions. Es recomana als conductors circular amb precaució i respectar la senyalització temporal que pugui haver-se instal·lat per delimitar les zones afectades. Quan el vent bufi, i tenint en compte l'estat de les torres, els efectius d'emergència podrien reavaluar les mesures de seguretat.

En caure la nit, els operaris de la companyia elèctrica, juntament amb els Bombers de la Generalitat, prosseguiran amb les tasques de control i estabilització de la línia. Les imatges de les torres caigudes entre llimoners i oliveres ja circulen per xarxes socials, reflectint un succés poc freqüent en aquesta zona del Baix Camp. Els pròxims dies seran decisius per tornar la normalitat als usuaris i per esclarir els motius d'un impacte tan contundent que ha aconseguit "carregar-se" dues torres de mitjana tensió en pocs segons.