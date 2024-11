Una dona mor després de caure per un torrent de més de 10 metres

per Sergi Guillén

Els serveis d'emergència com els Bombers de la Generalitat tenen un paper crucial en les tasques de rescat. Concretament quan una persona pateix un accident en una zona boscosa o propera a la natura.

Aquestes operacions requereixen una resposta ràpida i coordinada, ja que solen presentar-se en àrees de difícil accés com ara muntanyes, barrancs o boscos. Depenent de la gravetat de l'incident, es despleguen diferents equips especialitzats, com ha estat en aquest cas recent que ha tingut lloc avui al matí.

Una tràgica mort en aquesta zona

Una dona ha perdut la vida després de precipitar-se uns 10 metres per un torrent de la Muga, a Albanyà. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 11.34 hores i fins i tot la zona de l'accident van activar 6 dotacions; dues Bombes Rurals Pesants, dos vehicles lleugers, un vehicle de coordinació i comandament i un helicòpter de rescat amb personal del GRAE (Grup d'Actuacions Especials) i un metge del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques).

Un cop van arribar a lloc, els Bombers van treure la víctima de l'aigua i van començar les maniobres de reanimació, fins que va arribar l'helicòpter de rescat amb el personal sanitari i el metge en va certificar la mort.

El SEM ha activat, a més del metge que treballa a l'helicòpter de rescat, una dotació terrestre. Els Mossos d'Esquadra han treballat amb dues patrulles i la policia científica, que s'ha encarregat de l'atestat de l'accident i d'esperar la comitiva judicial un cop els Bombers han deixat el cos de la víctima a un lloc accessible per la funerària.

El lloc dels fets

El Torrent de la Muga, situat al municipi d'Albanyà, a la comarca de l'Alt Empordà, és un lloc d'una bellesa natural excepcional. Aquest paratge, envoltat de muntanyes i boscos, forma part del curs del riu Muga, que neix a la comarca propera de l'Alta Garrotxa.

En aquesta zona, el torrent flueix en calma, creant gorgs cristal·lines ideals per refrescar-se a l'estiu. El seu entorn és un refugi per a la biodiversitat, amb una rica vegetació mediterrània i una fauna variada que inclou aus com l'àliga cuabarrada. És un lloc perfecte pels amants del senderisme, que poden gaudir de rutes que voregen el riu i ofereixen vistes espectaculars dels paisatges del país català.

Albanyà, a més, complementa l'experiència amb la tranquil·litat i l'encant rural. Aquest petit poble, conegut també pel cel estrellat, gràcies a la baixa contaminació lumínica i el seu observatori astronòmic, es converteix en una destinació ideal per als que busquen desconnexió. El Torrent de la Muga, amb les seves aigües fresques i la seva naturalesa verge, convida a descobrir un racó únic de la Catalunya més salvatge, on sembla que el temps s'atura entre els sons de l'aigua i el murmuri dels arbres.