Brutal incendi en un bloc de pisos d'una ciutat catalana: 17 ferits

per Iker Silvosa

Després d'unes setmanes marcades per pluges intenses a Catalunya, el foc s'ha convertit ara en el protagonista dels titulars. La setmana passada, diversos incendis en autobusos, plantes de reciclatge i aparcaments van generar alarma a diferents localitats. Aquesta matinada, un nou succés va sacsejar Santa Coloma de Gramenet, on un incendi en un edifici d'habitatges va deixar 17 persones ferides i va obligar a evacuar tots els residents.

Segons han informat els Bombers de la Generalitat al compte oficial de Twitter, l'incendi es va declarar en un segon pis d'un edifici de planta baixa més quatre altures. L'avís es va rebre a les 23.12 hores, i les flames van afectar greument el pis, obligant a evacuar el bloc sencer com a mesura de precaució. "Un cop extingit l'incendi hem ventilat el pis cremat i l'escala", han explicat els Bombers.

Els serveis d'emergències van atendre un total de 17 persones, segons va confirmar el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Tot i que no s'han reportat morts, ni damnificats de gravetat, alguns ferits presentaven símptomes per inhalació de fum. La ràpida actuació dels bombers va ser crucial per evitar que el foc s'estengués a altres vivendes de l'edifici.

Set dotacions dels Bombers

Els incendis en blocs de pisos són especialment perillosos a causa de la rapidesa amb què les flames poden propagar-se. A més a més, la concentració de persones en espais reduïts augmenta el risc de víctimes. L'evacuació coordinada i la intervenció immediata són essencials en aquests casos. Per això, els bombers han destacat la importància de mantenir mesures de prevenció, com ara revisar instal·lacions elèctriques i evitar l'emmagatzematge de materials inflamables.

L'actuació dels serveis d'emergència va ser exemplar. Set dotacions dels bombers van treballar intensament per sufocar les flames i assegurar-ne l'edifici. Mentrestant, els equips del SEM van atendre els afectats, demostrant una coordinació efectiva entre diferents cossos. Tot i això, l'incident posa de manifest la vulnerabilitat de moltes edificacions en cas d'incendi.

| Canva

La prevenció és clau per evitar tragèdies d'aquest tipus. Els experts recomanen instal·lar detectors de fum a tots els habitatges i mantenir les sortides d'emergència clares. A més, és fonamental fer simulacres regulars en blocs de pisos perquè els residents sàpiguen com actuar en cas d'incendi.

Aquest nou incendi a Catalunya subratlla la importància de reforçar les mesures de seguretat i la preparació en situacions d'emergència. Amb el canvi de les condicions meteorològiques, és essencial no abaixar la guàrdia davant del risc d'incendis a zones urbanes.