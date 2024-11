Segona víctima mortal del dia en accident laboral: Operari de 58 anys

Un treballador ha mort avui, dilluns 18 de novembre, quan feia tasques de manteniment a la teulada d'una empresa al municipi de Rubí (Vallès Occidental). Amb aquest decés, ja són dues les víctimes mortals a Catalunya a l'àmbit laboral, en menys de vint-i-quatre hores.

Es tracta d'un operari de 58 anys. D'acord amb els Mossos d'Esquadra, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) havia aconseguit traslladar la víctima amb vida a l'hospital. Malauradament, no s'ha pogut fer res per salvar la seva vida i ha mort al mateix centre on estava sent atès, la Mútua de Terrassa.

Sis metres d'alçada

La víctima hauria caigut des d'una altura de sis metres mentre estava duent a terme tasques de manteniment.

Els Mossos d'Esquadra --segons expliquen a l'Agència Catalana de Notícies (ACN)--, haurien rebut l'avís cap a les 13.30 hores del migdia. També s'ha pogut conèixer que la policia ha posat en coneixement dels fets el jutjat d'instrucció de guàrdia i el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat.

| ACN

Dos morts en un sol dia

Cap a les 8 del matí d'avui, dilluns de 18 de novembre, un home de 45 anys ha mort. Hauria caigut d'una alçada de set metres, al municipi de Vilafranca del Penedès.

L'operari duia a terme el manteniment de la instal·lació elèctrica d'una nau industrial. Els Mossos d'Esquadra, el Servei de Bombers i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat fins al lloc. Malauradament, no han pogut fer res per salvar-li la vida. Fins ara, les causes de l'accident continuen investigant-se.

| @bomberscat

Notificació de morts en accidents

Quan es produeixen episodis com aquests, cal confirmar el decés a través d'un certificat de defunció. Un cop l'empresa ha tramitat la documentació pertinent, es procedix a la baixa laboral de la persona morta.

Si hi ha prestacions que el treballador no ha pogut gaudir en vida, aquests han d'anar legalment als hereus legals.