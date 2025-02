Continua la saga de ganivetades: Un ferit greu després de ser apunyalat

per Iker Silvosa

La violència amb armes blanques continua marcant l'actualitat a Tarragona, una ciutat que en les últimes setmanes ha registrat diversos incidents d'aquest tipus. Evidentment, la resta de Catalunya viu també en un escenari similar. En la nit d'aquest dimarts, un nou apunyalament va tornar a sacsejar els veïns del barri de Campclar, on una disputa en plena via pública va acabar amb un home greument ferit després de rebre una ganivetada al pit.

El violent succés va ocórrer passats pocs minuts de les 21:15 hores al carrer del Llobregat. Segons fonts policials, la discussió entre dos homes va escalar ràpidament fins que un d'ells va treure una arma blanca i va atacar l'altre, ferint-lo de gravetat. La víctima, que presentava una profunda ferida al pit, va ser traslladada d'urgència a un centre hospitalari, on roman ingressada en estat greu però conscient. La notícia l'ha avançat en primícia El Caso.

| Diari de Tarragona

Els Mossos d'Esquadra han identificat el presumpte agressor, qui va aconseguir fugir abans de l'arribada de les autoritats. La Unitat d'Investigació de la comissaria de Tarragona ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies exactes de l'atac i procedir a la detenció del responsable en les pròximes hores.

Un patró de violència en ascens

L'apunyalament a Campclar no és un fet aïllat. Només unes hores abans, un altre atac amb arma blanca va sacsejar la ciutat, quan un home va ser apunyalat a l'esquena a la rambla de Ponent. En aquest cas, la víctima va aconseguir desplaçar-se fins al CAP de la Granja, on va rebre atenció mèdica. L'agressor, un menor d'edat, va ser detingut l'endemà.

Aquests successos se sumen a una preocupant escalada de violència a Catalunya, on els atacs amb ganivets i navalles han augmentat significativament en els últims mesos. La proliferació d'aquest tipus d'incidents ha obligat els Mossos d'Esquadra a intensificar els operatius a tota la comunitat per reduir el nombre d'armes blanques a la via pública.

Una crisi de seguretat que no cessa

Més enllà dels apunyalaments, Catalunya enfronta una onada de violència en diverses formes. Només en els primers mesos de 2025, s'han registrat deu homicidis i diversos tirotejos en diferents localitats com Badalona, Terrassa, l'Hospitalet i Tàrrega, entre altres. L'últim cas es va reportar a Roses, a la comarca de l'Empordà, on un home va ser trobat sense vida en un camí rural en circumstàncies encara per esclarir.

Davant aquesta crisi de seguretat, les autoritats han reforçat els dispositius policials i els operatius de control en zones amb alta incidència delictiva. No obstant això, la sensació d'inseguretat continua creixent entre els ciutadans, que demanen mesures més contundents per frenar aquesta escalada de violència.