Angoixants imatges d'un borratxo conduint a l'A-2: No l'aturen

Un episodi d'extrema imprudència al volant ha quedat registrat a l'autovia A-2, a l'altura de la comarca del Pla d'Urgell, on un conductor sota els efectes de l'alcohol va posar en perill nombrosos usuaris de la via en circular de manera erràtica. Els Mossos d'Esquadra han compartit les impactants imatges del succés, que mostren un vehicle desplaçant-se en ziga-zaga i a punt de col·lidir amb altres automòbils en plena carretera.

Les autoritats van rebre una alerta sobre un cotxe que circulava de manera perillosa, cosa que va motivar un dispositiu de desviació del trànsit a la zona per evitar un accident de major magnitud. No obstant això, poc després de la intervenció policial, el vehicle va acabar impactant contra la tanca lateral de la carretera a baixa velocitat. Afortunadament, el conductor va resultar il·lès i no hi va haver ferits entre els altres usuaris de la via.

| ACN

Les proves d'alcoholèmia realitzades al conductor van mostrar un resultat d'1,18 mg/l d'alcohol en aire expirat, més de quatre vegades el límit legal permès. Aquest nivell d'intoxicació evidencia el greu risc que va suposar el seu comportament per a la seguretat viària.

Conseqüències legals per al conductor

Malgrat no haver provocat danys personals, l'infractor enfronta ara una denúncia penal per conduir sota els efectes de l'alcohol, cosa que podria traduir-se en penes de presó, multes econòmiques i la pèrdua del seu permís de conduir durant un temps prolongat. Els Mossos d'Esquadra han recordat que aquest tipus de comportaments suposen un greu perill tant per al propi conductor com per a la resta de persones a la carretera.

Segons el Codi Penal, conduir amb una taxa d'alcohol superior a 0,60 mg/l pot comportar penes de fins a sis mesos de presó, treballs en benefici de la comunitat o la suspensió del permís de conduir entre un i quatre anys. Aquest cas, en superar àmpliament aquest límit, es converteix en un delicte greu.

Un problema persistent a les carreteres

El consum d'alcohol al volant continua sent una de les principals causes d'accidents de trànsit a Espanya. Les autoritats recalquen la importància de la prevenció i de la conscienciació social sobre els perills d'aquesta pràctica. El 2023, un de cada tres accidents mortals a les carreteres espanyoles va estar relacionat amb el consum d'alcohol o drogues, segons dades de la Direcció General de Trànsit (DGT).

Els Mossos han instat els ciutadans a denunciar qualsevol situació sospitosa a la carretera trucant al 112. La col·laboració ciutadana, com en aquest cas, és crucial per evitar tragèdies i millorar la seguretat viària.