Terrible accident entre un tràiler i un turisme a l'N-340A

Un aparatós accident ha tingut lloc aquest migdia a la carretera N-340A, a l'altura de la localitat de L'Aldea, quan un tràiler i un turisme han col·lisionat, provocant una situació d'emergència a la zona. Segons van informar els Bombers de la Generalitat, l'avís es va rebre a les 13:52 hores a través del telèfon d'emergències 112 i va mobilitzar sis dotacions de bombers per atendre el sinistre i mitigar els riscos derivats de l'impacte.

El xoc entre ambdós vehicles va ser prou fort com per danyar el dipòsit de combustible del tràiler, provocant una fuita de gasoil que va requerir una ràpida intervenció dels equips d'emergència per contenir el vessament. Les imatges difoses pels bombers mostren els efectius treballant a la zona de l'accident, aplicant mesures per evitar la propagació del combustible i minimitzar l'impacte ambiental del vessament.

| ACN

Les causes exactes de l'accident encara estan sota investigació per part de les autoritats de trànsit, però es considera la possibilitat que un error humà o les condicions de la via hagin estat factors determinants. Fins al moment, no s'ha informat oficialment sobre l'estat dels ocupants d'ambdós vehicles, encara que les imatges deixen entreveure la gravetat de l'impacte, especialment en el turisme, que ha quedat visiblement danyat.

Operatiu d'emergència i afectacions al trànsit

La magnitud de l'incident ha obligat a desplegar un ampli dispositiu d'emergència a la zona. Els Bombers de la Generalitat han treballat intensament en la contenció del vessament de gasoil, una tasca prioritària per evitar riscos d'incendi o contaminació a les immediacions.

A més dels efectius de bombers, al lloc també s'han presentat equips del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), així com patrulles dels Mossos d'Esquadra per regular el trànsit i garantir la seguretat a la via. Com a mesura preventiva, la carretera ha registrat importants retencions a causa de les tasques dels equips d'emergència i a la presència dels vehicles accidentats a la calçada.

Risc ambiental pel vessament de combustible

Un dels aspectes més delicats d'aquest accident ha estat el vessament de combustible del tràiler, que, segons les imatges compartides, ha arribat a la zona de la cuneta i fins i tot podria haver afectat un canal de drenatge proper. La contenció del vessament ha estat una de les prioritats de l'operatiu, ja que la presència de gasoil en l'entorn natural podria generar un impacte ecològic significatiu.

Per ara, els serveis d'emergència continuen treballant a la zona per garantir que no hi hagi risc d'inflamabilitat i per procedir a la retirada segura dels vehicles accidentats. Es recomana als conductors que transiten per l'N-340A extremar la precaució i buscar rutes alternatives per evitar les demores generades per la intervenció dels equips d'emergència.