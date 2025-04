Continua el drama amb l'apagada: Suspès el servei de Rodalies a tota Catalunya

El que semblava un matí de recuperació després del caos energètic que va afectar ahir Espanya i Portugal, ha tornat a convertir-se en un malson per a milers d'usuaris del transport públic. Sense avís previ, el sistema de trens regionals més important ha deixat de funcionar, provocant noves escenes de desconcert i frustració.

Rodalies sense servei des de primera hora

Des de les primeres hores d'aquest dimarts, l'empresa encarregada del servei ferroviari a Catalunya, Rodalies, ha anunciat inicialment que operaria amb serveis mínims del 60%. No obstant això, al voltant de les 6:30 h, l'operadora ha comunicat oficialment la suspensió completa del servei a causa de "la inestabilitat de la tensió a la xarxa elèctrica".

El director de Rodalies, Antonio Carmona, ha explicat que els intents inicials per mantenir operatius alguns trens van haver de cancel·lar-se ràpidament quan es va comprovar que la situació no garantia la seguretat dels passatgers. Segons les seves paraules, existia el risc real que els trens quedessin detinguts en ple recorregut, cosa que hauria agreujat considerablement la crisi.

| ACN

Impossible oferir transport alternatiu

La magnitud del problema ha quedat palesa quan Rodalies ha confirmat que no podia oferir una solució alternativa en carretera. Carmona ha descrit com a "inviable" el plantejament de posar en marxa un sistema substitutori d'autobusos per a tota la xarxa afectada.

Davant d'aquest panorama, s'han produït moments d'alta tensió en diverses estacions, especialment a Barcelona, on centenars de passatgers esperaven solucions urgents per desplaçar-se als seus llocs de treball o centres educatius. La recomanació oficial ha estat utilitzar altres mitjans com el metro, autobusos urbans o vehicles privats, cosa que tampoc va resultar senzill a causa del col·lapse del trànsit en hores punta.

Alta velocitat parcialment restablerta

En contrast amb Rodalies, Renfe ha informat que els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid s'havien restablert amb normalitat a partir de les 6 del matí. No obstant això, la crisi energètica encara afecta altres rutes de llarga distància. El corredor mediterrani i la connexió cap al nord peninsular romanen bloquejats, amb serveis com l'Euromed completament suspesos.

Mentrestant, els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) sí han pogut mantenir la seva operativa habitual, oferint cert alleujament als ciutadans dins de la zona metropolitana de Barcelona. L'empresa pública ha afirmat que tots els seus serveis funcionaven segons el previst.

Sense previsió de restabliment

La incertesa sobre quan tornarà a la normalitat el servei de Rodalies continua sent total. Tècnics i autoritats treballen contrarellotge per estabilitzar la xarxa elèctrica i garantir que el servei ferroviari pugui reprendre's amb plenes garanties. En aquest context, la paciència dels usuaris està sent posada a prova. Antonio Carmona ha demanat disculpes per la situació i ha reiterat que es tracta d'una crisi "sobrevinguda" i imprevisible, emfatitzant que la seguretat és la prioritat absoluta.

Aquest nou episodi evidencia les greus vulnerabilitats del sistema ferroviari davant crisis energètiques i obre el debat sobre la necessitat urgent d'implementar sistemes alternatius de transport i plans de contingència més robustos davant situacions d'emergència energètica com la viscuda en les últimes hores.