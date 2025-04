Avís urgent i preocupant de les elèctriques: Ha estat...

Un esdeveniment inèdit i alarmant ha sacsejat el país deixant a experts i ciutadans per igual pendents d'un fet sense precedents. Encara que en els primers instants el desconcert ha estat generalitzat. A poc a poc s'han anat revelant les claus d'un fenomen que encara genera múltiples dubtes sobre les seves causes exactes.

Què ha ocorregut realment?

Catalunya, juntament amb la resta de la Península Ibèrica, ha patit una apagada general, un fenomen conegut tècnicament com "zero" elèctric. Aquesta situació, que inicialment es va pensar podria deure's a un curtcircuit, apunta ara a causes més greus i preocupants, segons fonts del sector elèctric. Aquestes apunten clarament a un ciberatac com la raó més plausible d'aquest inesperat incident.

Red Eléctrica ja ha donat avís que aixecar tota la xarxa podria portar des de sis fins a deu hores. Encara que algunes veus més pessimistes adverteixen que el temps podria estendre's fins i tot diversos dies. En detall, l'explicació tècnica revela que un "zero" és una apagada total que exigeix una recuperació extremadament laboriosa de tota la xarxa nacional.

El procés implica aixecar un per un cada node del sistema, una tasca complexa atès que a Espanya existeixen més de 300 nodes. La pròpia Red Eléctrica ja està desplegant equips i protocols específics per solucionar la situació el més ràpid possible. Encara que han destacat que l'estabilitat total trigarà a recuperar-se més del que inicialment es preveia.

La clau: les energies hidroelèctrica i tèrmica

Un dels factors crucials per resoldre aquesta apagada general està en la generació hidroelèctrica, especialment reforçada per les recents pluges abundants al país. Segons informació facilitada per companyies elèctriques, en circumstàncies normals, recuperar tota la xarxa podria haver pres encara més temps, però gràcies al cabal hídric actual, el procés podria accelerar-se més.

No obstant això, la dependència energètica de fonts renovables com l'eòlica o solar no resulta efectiva en aquests casos. Ja que el seu aportació és massa inestable per iniciar la recuperació de la xarxa des de zero. D'aquí que es requereixi també del suport essencial de centrals tèrmiques i cicles combinats (centrals de gas), que aporten una estabilitat crítica per a la restauració progressiva del subministrament elèctric nacional.

Les elèctriques activen els seus protocols de crisi

Davant aquesta greu situació, les principals companyies elèctriques espanyoles (Iberdrola, Endesa i Naturgy) ja han activat de forma immediata els seus respectius comitès de crisi. Aquests equips especialitzats segueixen minut a minut els esdeveniments, supervisen la restauració del subministrament juntament amb Red Eléctrica. I mantenen contacte directe amb la vicepresidència i el Ministeri d'Habitatge, liderat per Beatriz Corredor.

Mentrestant, des de Red Eléctrica, on fins i tot s'ha desplaçat el president del Govern, Pedro Sánchez, han comunicat que estan treballant per restaurar tot el servei elèctric. Encara que no han volgut encara especificar oficialment la causa exacta d'aquesta apagada massiva.