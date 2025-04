Avís urgent de Trànsit per l'apagada: Última hora amb diverses vies col·lapsades

Milers de ciutadans s'han vist sorpresos per un succés inesperat aquest dilluns que ha causat seriosos problemes a les principals vies de circulació. Un esdeveniment que ningú va anticipar està generant retencions quilomètriques i caos a les carreteres, especialment en els accessos a les àrees metropolitanes. Les autoritats han emès un avís urgent per reduir la mobilitat.

Causes de l'emergència a les carreteres

La causa d'aquesta situació excepcional es relaciona amb una incidència elèctrica que ha provocat una apagada generalitzada. La fallada ha afectat tot el territori espanyol, estenent-se fins i tot a zones de Portugal, Andorra i el sud de França. Segons diverses fonts oficials, aquesta situació ha generat un col·lapse en diversos punts crítics a causa que molts elements essencials per al trànsit, com els semàfors, han deixat de funcionar.

Des de primera hora del dia, els usuaris han denunciat la manca total de subministrament elèctric a les seves llars. Una cosa que va ser ràpidament confirmada per fonts d'Endesa. La companyia elèctrica ha informat que ja està treballant per restablir el servei al més aviat possible, encara que encara es desconeix quan es podrà resoldre la situació.

| ACN

Principals vies afectades i recomanacions

La situació més complicada es viu actualment als accessos principals a l'àrea metropolitana de Barcelona (AMB). L'AP-7 registra greus problemes de circulació, concretament en els trams compresos entre Barberà i Parets en direcció Tarragona, així com entre Cerdanyola i El Papiol cap a Girona.

També estan seriosament afectats els accessos Nord, com la B-20 Pota Nord i la carretera C-58, així com els accessos Sud. On la congestió afecta greument l'A-2, la B-23, la C-31 i la C-32. Addicionalment, les rondes urbanes de Barcelona estan bloquejades amb importants embussos a la B-10 (Ronda Litoral) i la B-20 (Ronda de Dalt).

El Servei Català de Trànsit ha reaccionat emetent un missatge urgent a les xarxes socials. Sol·licitant a la ciutadania que eviti qualsevol desplaçament innecessari i redueixi al màxim la mobilitat fins que es solucioni la situació crítica actual.

Actuació de Protecció Civil

Davant d'aquesta emergència viària, Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el pla Procicat, a causa de les greus conseqüències derivades de l'apagada generalitzada. Les autoritats treballen en estreta col·laboració amb Endesa per gestionar la crisi i donar així resposta a les situacions complicades que estan vivint milers d'usuaris en aquests moments.

En les pròximes hores, les autoritats esperen avançar en la recuperació del servei, el que hauria de contribuir a alleujar les retencions a la carretera.

| ACN

No obstant això, fins que no s'aconsegueixi restablir completament l'energia, les autoritats insisteixen en la seva crida per mantenir tota la precaució i evitar desplaçaments que no siguin estrictament necessaris. Buscant reduir riscos d'accidents i més col·lapses viaris en un context que ja és especialment complicat.