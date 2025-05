No cessa el caos als carrers: Marroquí reincident apunyala un porter de discoteca

La violència nocturna torna a protagonitzar un alarmant episodi que manté en alerta veïns i autoritats per la reincidència de comportaments agressius. Aquesta vegada, la víctima ha estat el porter d'un establiment d'oci nocturn, ferit greument després de rebre un atac amb arma blanca perpetrat per un jove reincident.

Apunyalament de matinada: tensió en ple carrer

Els fets van ocórrer al voltant de les cinc de la matinada d'aquest divendres a Figueres, en una zona habitualment concorreguda durant les nits del cap de setmana. Segons testimonis presencials, un client de l'establiment va protagonitzar un enfrontament verbal amb el porter, situació que va escalar ràpidament fins a tornar-se violenta.

L'atacant, un jove marroquí de 23 anys, va treure sobtadament un ganivet i, sense mediar paraula, va ferir el porter amb un tall al coll, causant una gran commoció entre els qui estaven presents, tal com ha informat El Caso.

Després de l'incident, la víctima, greument ferida, va ser atesa inicialment al mateix lloc pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La ràpida actuació sanitària va permetre estabilitzar el treballador, que immediatament va ser traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Per ara, encara que les primeres informacions assenyalen que les seves lesions podrien no revestir extrema gravetat, es desconeix oficialment l'evolució mèdica de l'agredit.

| ACN

Operatiu de captura:fugida i detenció de l'agressor

Immediatament després de l'atac, l'agressor va escapar de l'escena, cosa que va provocar un ampli desplegament policial per part de la Guàrdia Urbana, activant un operatiu urgent de cerca i captura. Les patrulles policials, després de recopilar les descripcions de l'individu proporcionades per diversos testimonis, van intensificar la seva cerca en zones properes.

Hores després, la Guàrdia Urbana va localitzar el sospitós a l'avinguda de Roses, molt a prop del polígon industrial de Vilatenim. Després d'una breu persecució, els agents van aconseguir detenir-lo sense més resistència. El detingut, segons fonts policials, no només té antecedents penals, sinó que acumula fins a nou episodis delictius anteriors, a més d'haver estat identificat per les autoritats en un total de disset ocasions diferents.

El detingut ha estat lliurat posteriorment als Mossos d'Esquadra i roman en dependències policials, a l'espera de ser posat a disposició judicial, cosa que podria ocórrer en les pròximes hores.

Figueres, focus de tensió nocturna recurrent

Aquest nou cas d'agressió a Figueres posa sobre la taula una preocupació creixent entre ciutadans i comerciants de la ciutat, que veuen com aquests successos violents relacionats amb l'oci nocturn es multipliquen sense que les mesures adoptades aconsegueixin contenir la problemàtica.

No és la primera vegada que la zona viu episodis similars. En els últims mesos, la ciutat ha vist augmentar els incidents relacionats amb baralles, atacs amb armes blanques i alteracions de l'ordre públic. La reincidència d'individus coneguts per la policia, com en aquest cas, agreuja encara més la percepció d'inseguretat entre la població local, que reclama mesures més efectives per aturar aquest tipus de violència.

A Catalunya, en general, la violència als carrers i els casos d'apunyalaments estan creixent exponencialment en els últims anys, arribant a xifres realment alarmants.