Es confirmen les pitjors notícies sobre la dona atropellada fa una setmana

Hi ha successos que commouen tota una comunitat, especialment quan la vida d'una família es veu truncada per un incident inesperat. La setmana passada, una notícia mantenia en suspens desenes de veïns, familiars i amics, pendents de l'estat d'una dona que havia estat víctima d'un greu atropellament en ple espai urbà. L'evolució de la situació ha estat seguida de prop, i les últimes hores han portat la pitjor de les notícies.

Una tragèdia en ple centre urbà

Els fets van tenir lloc divendres passat, en una de les artèries més transitades de Lleida, el passeig Onze de Setembre, just a l'alçada del número 10, al costat del centre d'atenció primària (CAP).

A plena llum del dia i en una zona on els vianants se senten especialment protegits, un cotxe va envestir una dona de 34 anys i les seves dues filles petites mentre creuaven un pas de vianants elevat, que a més manca de semàfor. Eren al voltant de les 16.10 hores quan la tranquil·litat de la tarda es va veure trencada de cop.

| SEM

L'accident va generar una ràpida reacció dels serveis d'emergència. La mare va resultar ferida de gravetat crítica, mentre que una de les filles va quedar il·lesa i l'altra va patir ferides lleus, rebent l'alta mèdica poc després. L'impacte emocional a la ciutat va ser immediat, i les mostres de suport a la família no es van fer esperar.

Evolució i desenllaç del cas

Durant els dies posteriors a l'atropellament, la víctima va romandre ingressada en estat crític a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on els equips mèdics van lluitar per revertir la situació. Tanmateix, segons van confirmar aquest divendres fonts municipals a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) i tal com ha avançat el diari Segre, la dona ha mort finalment a conseqüència de les greus ferides sofertes.

Mentrestant, la investigació va quedar en mans de la Guàrdia Urbana, que des del primer moment va iniciar les diligències per esclarir les causes exactes de l'accident. Una de les dades que més han cridat l'atenció és que el conductor del vehicle implicat, un turisme particular, va donar negatiu tant en les proves d'alcoholèmia com en les de drogues, descartant així una de les causes més habituals en sinistres d'aquest tipus.

| ACN

Un pas de vianants sota la lupa

La localització exacta del succés, al passeig Onze de Setembre, afegeix un element d'anàlisi important. Es tracta d'una via amb alta densitat de trànsit i amb passos de vianants elevats, una mesura que, en teoria, hauria de servir per protegir els vianants. Tanmateix, l'absència de semàfor en aquest punt concret ha reobert el debat sobre la seguretat viària en l'entorn urbà i l'eficàcia de les mesures implantades.

La reacció de la ciutadania no s'ha fet esperar, i a les xarxes socials han sorgit nombroses mostres de suport a la família, així com peticions per revisar i reforçar la seguretat als passos de vianants més conflictius de la ciutat. L'accident ha posat de manifest la vulnerabilitat dels vianants, fins i tot en llocs on haurien de sentir-se especialment segurs.