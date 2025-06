Anunci urgent de Trànsit per incendi a Cadaqués: Carreteres que han estat tallades

La tranquil·litat habitual de Cadaqués ha donat pas a la incertesa i la preocupació en qüestió de minuts, després que les autoritats hagin emès un comunicat urgent amb informació vital per a la mobilitat. Una emergència forestal de grans dimensions ha obligat a prendre mesures excepcionals que afecten directament l'accés i sortida d'un dels destins més emblemàtics de la Mediterrània.

L'avís que posa en alerta veïns i visitants

A primera hora del migdia, el Servei Català de Trànsit llançava un anunci urgent a través dels seus canals oficials, advertint de restriccions severes a la circulació a les principals vies d'accés. Segons la informació facilitada, l'incendi forestal declarat a la zona ha obligat a tallar completament la carretera GI-614, una de les artèries fonamentals que connecta el municipi de Cadaqués amb la resta de la comarca.

El tall afecta els punts quilomètrics 14 i 15, deixant bloquejada l'única entrada i sortida per carretera a la localitat.

| @bomberscat

La mesura, tot i que dràstica, respon a la necessitat de garantir la seguretat tant dels equips d'emergència com dels residents i turistes que puguin quedar atrapats o en perill per la proximitat de les flames. Des de Trànsit insisteixen en la importància de no intentar accedir a la zona i seguir únicament les indicacions oficials, ja que el risc continua sent elevat i la situació està en constant evolució.

L'incendi de Cadaqués ja arrasa 11 hectàrees i continua actiu

Mentre els conductors es veuen obligats a canviar els seus plans i buscar rutes alternatives, la lluita contra el foc continua als turons i vinyes que envolten Cadaqués.

Els Bombers de la Generalitat han actualitzat el balanç de la situació i adverteixen que la superfície afectada s'ha multiplicat en les últimes hores. Ja són almenys 11 hectàrees les que han sucumbit a l'avenç de les flames, alimentades pel vent i les altes temperatures de la jornada.

Fins a 88 efectius dels Bombers treballen sense descans a la zona, amb el suport d'una vintena de camions i fins a nou mitjans aeris, entre helicòpters i avions de descàrrega, que intenten frenar l'avenç de l'incendi pel seu flanc esquerre. El vent complica cada maniobra, i els responsables de l'operatiu adverteixen que les pròximes hores seran crucials per evitar una catàstrofe encara més gran.

Repercussions del tall de la GI-614 en la vida quotidiana

El tancament de la GI-614 no només afecta la circulació de vehicles particulars, sinó que té un impacte immediat en els serveis de transport, emergències i abastiment de la població de Cadaqués. Ningú pot entrar ni sortir mentre la situació no es normalitzi, cosa que genera preocupació entre veïns, turistes i familiars de qui es troben dins del municipi.

L'aïllament temporal de Cadaqués, tot i que necessari, posa de manifest la vulnerabilitat de moltes localitats costaneres davant emergències d'aquest tipus. La carretera tallada impedeix també l'accés de personal de reforç i l'arribada de subministraments, per la qual cosa les autoritats demanen calma i col·laboració a tots els afectats. Mentrestant, les imatges aèries difoses mostren una densa columna de fum sobre el paisatge, recordant la gravetat de la situació.

| @bomberscat

Mesures de prevenció i crida a la responsabilitat

Aquest episodi dramàtic torna a evidenciar la importància de la prevenció i la prudència en treballs agrícoles i forestals. Les primeres investigacions apunten que l'incendi podria haver-se originat durant unes tasques de desbrossament, una imprudència que, en un entorn sec i ventós, pot tenir conseqüències devastadores.

Les autoritats insisteixen a extremar les precaucions a tota la zona i recorden que qualsevol intent de saltar-se els talls de carretera posa en perill no només la pròpia vida, sinó també la dels equips que lluiten per contenir el foc.