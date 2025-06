Incendi brutal en una població emblemàtica: Hi intervenen més de 80 efectius de bombers

per Mireia Puig

Un episodi de màxima tensió i preocupació ha sacsejat en les últimes hores els veïns i visitants d'una coneguda localitat del litoral, sorpresos per la magnitud i la velocitat amb què un incendi ha alterat la tranquil·litat habitual de la zona. Malgrat les constants campanyes de prevenció i l'experiència dels cossos d'emergència, la força de la natura i el factor humà s'han combinat en aquesta ocasió per desencadenar una situació límit.

Un foc d'alta intensitat i accés tallat

L'incendi ha sorprès poc abans del migdia, al voltant de les 11:53 hores, als voltants de Cadaqués, una de les poblacions més emblemàtiques de la Costa Brava. L'avís inicial alertava d'un foc en una zona agrícola envoltada de vinyes, un paisatge característic i de gran valor mediambiental que ràpidament s'ha vist amenaçat per les flames.

La ràpida propagació de l'incendi ha obligat a tallar completament la carretera GI-614, l'únic accés per terra al municipi. D'aquesta manera, cap persona pot entrar ni sortir de Cadaqués, una situació que no només dificulta la vida quotidiana dels residents, sinó que complica la tasca dels serveis d'emergència i genera una inevitable inquietud entre aquells que es troben aïllats al poble.

| @bomberscat

Més de 80 efectius i una batalla contra el vent

La resposta dels Bombers de la Generalitat no s'ha fet esperar. Fins a 88 efectius s'han desplegat a la zona, recolzats per una impressionant dotació de 22 camions de bombers i 9 mitjans aeris, entre helicòpters i hidroavions, que centren els seus esforços en la descàrrega d'aigua sobre els punts més actius de l'incendi.

La prioritat absoluta en aquests moments és estabilitzar el flanc esquerre del foc, ja que el fort vent que bufa a la zona representa una amenaça constant i pot facilitar que les flames segueixin avançant de manera imprevisible.

Tot i que el foc es manté, per ara, en una intensitat considerada mitjana, el vent ha dificultat notablement les tasques d'extinció. Les imatges aèries difoses pels mateixos equips d'emergència mostren una columna de fum que s'eleva per sobre de les vinyes, cobrint part del paisatge amb una capa densa i fosca.

L'origen: una imprudència en tasques agrícoles

Segons han confirmat els Agents Rurals després d'una primera inspecció sobre el terreny, tot apunta que l'espurna que ha iniciat l'incendi de Cadaqués prové de l'ús d'una desbrossadora mentre es feien feines agrícoles als voltants. Un petit descuit en un context d'alta sequera i vegetació seca pot tenir conseqüències devastadores, com s'està comprovant en aquest cas.

Per ara, la superfície afectada ronda les tres hectàrees, tot i que els experts insisteixen que la xifra podria variar a mesura que s'avança en l'avaluació i control de l'incendi. Els treballs dels equips d'extinció continuen sent intensos, especialment als sectors més exposats al vent, on la situació encara és crítica.

Conseqüències i riscos per a la població i l'entorn

Més enllà de l'impacte immediat sobre la mobilitat i la vida diària a Cadaqués, aquest incendi deixa diverses lliçons sobre la vulnerabilitat dels paisatges mediterranis i la importància de la prevenció.

| Canva

El tall de la carretera GI-614 no només suposa un repte logístic per als equips d'emergència, sinó que evidencia l'aïllament al qual pot veure's sotmesa una localitat quan succeeix un episodi d'aquestes característiques.

La prioritat, en tot moment, ha estat evitar danys personals i protegir els habitatges i explotacions agrícoles més properes a la zona de les flames.

Les pròximes hores seran determinants per comprovar si els esforços dels bombers aconsegueixen estabilitzar la situació i evitar que l'incendi de Cadaqués esdevingui un dels més greus registrats a la regió en els últims anys.