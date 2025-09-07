Es confirmen les pitjors notícies després de l'atropellament múltiple a Eivissa

La tranquil·litat d'un matí de diumenge s'ha vist completament destrossada per un succés inesperat. El que hauria d'haver estat una jornada de descans i gaudi s'ha transformat en un escenari de dol.
Una de les tres dones que van ser atropellades brutalment per un vehicle ha acabat morint. Les esperances de la seva recuperació s'han esvaït, confirmant el desenllaç més temut per tothom. L'impacte de la notícia ha generat una profunda commoció a l'illa.
L'incident tràgic es va desencadenar al voltant de les onze i mitja del matí d'aquest diumenge. Els serveis d'emergència del SAMU 061 van rebre l'avís d'un atropellament múltiple amb diversos ferits greus. Immediatament, diverses ambulàncies es van desplaçar fins al lloc per atendre les víctimes amb la màxima celeritat. El personal sanitari es va trobar amb una situació desoladora en arribar al punt exacte del sinistre.
L'atropellament es va produir a l'altura del número 13 del carrer Molí. Aquesta via es troba en una zona limítrofa entre els municipis de Sant Josep de sa Talaia i Sant Antoni de Portmany. Concretament, el succés va tenir lloc a l'àrea coneguda com Es Puetó, un enclavament molt popular.
Els sanitaris van estabilitzar les tres víctimes i les van traslladar a diferents centres hospitalaris de l'illa. Dues d'elles van ser evacuades a la Clínica Vila i a l'hospital de Can Misses. Una de les dones va ingressar en estat crític, mentre que una altra presentava lesions de caràcter lleu.
Finalment, l'Ajuntament de Sant Josep ha confirmat la pitjor de les notícies. La dona que es trobava en estat més greu no ha pogut superar les ferides i ha mort.
Un conductor sota els efectes de les drogues
La Policia Local de Sant Josep ha detingut el suposat responsable d'aquesta tragèdia. Es tracta d'un home de nacionalitat irlandesa que es trobava al volant d'un vehicle tot terreny. Les primeres investigacions suggereixen que el conductor circulava sota els efectes de diverses substàncies estupefaents. Aquest fet agreuja considerablement la seva situació legal i la imprudència de l'acte comès.
Segons les investigacions portades a terme pels agents, existeixen indicis molt sòlids. El sospitós podria haver consumit òxid nitrós, conegut popularment com a "gas del riure", moments abans de l'accident. Per aquest motiu, se li imputen presumptes delictes de conducció temerària sota els efectes de les drogues. A més, haurà de fer front als càrrecs d'homicidi per imprudència greu i lesions greus. La investigació determinarà el grau de responsabilitat en aquest funest esdeveniment.
La investigació se centra en el vehicle i els testimonis
La col·laboració entre la Policia Local i la Guàrdia Civil serà clau per esclarir tots els detalls. En les pròximes hores, els experts tenen previst extreure les dades de la centraleta del vehicle. Aquesta informació pot oferir detalls crucials sobre la velocitat i les maniobres prèvies a l'impacte. La reconstrucció dels fets permetrà entendre la seqüència exacta que va derivar en la tragèdia.
La gran afluència de persones a la zona en el moment del sinistre ha estat fonamental. La col·laboració ciutadana ha facilitat enormement la localització de testimonis presencials i d'imatges rellevants. Aquestes proves seran determinants per construir un relat sòlid del que va passar al carrer Molí. Els agents continuen treballant per recollir tota la informació possible que ajudi en la causa judicial.
Col·laboració policial en una zona fronterera
La ubicació exacta de l'atropellament ha generat certa confusió inicial en la gestió de l'incident. Tot i que en un primer moment es va assenyalar Sant Antoni de Portmany, el succés va passar a Sant Josep. L'alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, ha aclarit que l'accident es va iniciar al seu municipi. Tanmateix, va acabar al carrer Molí, que ja pertany a Sant Antoni, segons el "Periódico de Ibiza y Formentera".
Aquesta particularitat geogràfica ha obligat a una estreta col·laboració entre les policies d'ambdós municipis. La coordinació ha estat exemplar per gestionar l'emergència i la posterior investigació del succés.
L'Ajuntament de Sant Josep ha volgut agrair públicament la professionalitat i l'ajuda de la Policia Local de Sant Antoni. Aquest tràgic esdeveniment posa de manifest com la imprudència d'una sola persona pot destrossar diverses vides. La comunitat eivissenca plora avui una pèrdua irreparable mentre espera que es faci justícia.