Novetats importants, dos desapareguts al Segre (Camarasa): Troben un cos

per Iker Silvosa

La jornada de recerca que es va iniciar amb urgència arran de la desaparició de dos joves en un conegut paratge fluvial ha fet un gir crucial en les últimes hores. Després d'una intensa nit sense resultats, aquest matí s'ha produït una troballa que podria aclarir, almenys parcialment, el tràgic succés que manté en suspens tota una comunitat.

Aquest dimarts al matí, al voltant de les 9:30 h, els equips de rescat han localitzat un cos sense vida que, sospiten, podria ser d'un dels dos desapareguts al riu Segre, a l'altura de Camarasa, a la comarca de la Noguera. La troballa l'ha fet un dron dels Bombers de la Generalitat, que ha detectat el cadàver a uns cent metres de l'última ubicació coneguda dels joves.

El punt exacte se situa en una zona de bany sense vigilància coneguda com La Platgeta, molt propera a la carretera, on sol acudir gent de Lleida, Balaguer i altres municipis propers per refrescar-se durant els dies més calorosos de l'estiu.

| ACN

Tot i que els Mossos d'Esquadra han estat desplegats per procedir a la identificació oficial del cos, tot apunta que es tracta d'un dels joves d'origen sud-americà que van desaparèixer la tarda de dilluns, segons El Caso. Malgrat aquesta localització, els serveis d'emergències mantenen actiu el dispositiu per trobar el segon jove, del qual encara no hi ha rastre.

Una tarda de bany que va acabar en tragèdia

Els fets van passar dilluns a la tarda, quan un grup d'amics es banyava en aquesta zona del riu Segre. Segons ha relatat El Caso, dos dels joves van començar a tenir dificultats per sortir de l'aigua a causa de la força del corrent. En un intent desesperat per ajudar-los, dos altres membres del grup es van llançar a l'aigua, però no van aconseguir arribar fins a ells. Aquests últims van quedar atrapats a la riba dreta del riu, des d'on van haver de ser rescatats pels Bombers de la Generalitat mitjançant embarcacions.

Tots dos van ser atesos in situ per efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que havia desplaçat dues ambulàncies i un equip de suport al lloc. Tot i que van patir símptomes lleus d'hipotèrmia, no van requerir hospitalització i van ser donats d'alta al mateix punt del rescat.

Des que es va rebre l'avís a les 20:39 h de dilluns, el desplegament de mitjans ha estat incessant. Fins a divuit dotacions dels Bombers van participar en les tasques de recerca, incloent-hi l'helicòpter de salvament —que va haver de retirar-se al vespre—, embarcacions amb equips subaquàtics del GRAEsub i diversos drons amb visió nocturna. A més, s'hi van sumar patrulles dels Mossos d'Esquadra que van pentinar els marges del riu a peu.

Després de la troballa del primer cos, les tasques de recerca se centren ara a localitzar el segon jove desaparegut. Els Bombers i els Mossos mantenen el dispositiu actiu als voltants del lloc on es va trobar el primer cadàver, mentre també es vigilen trams més allunyats riu avall davant la possibilitat que el corrent hagi arrossegat el cos.