Se desborda un río por la DANA: Decenas de coches atrapados

La DANA sigue afectando la zona de la Comunitat Valenciana. Son muchos los pueblos y ciudades que han sufrido daños personales y materiales, unos daños que todavía no se han cuantificado. En los próximos días, cuando la tormenta se calme, será el momento de hacer balance y valorar un desastre que, de momento, parece no tener fin.

En otras noticias os hemos explicado los efectos de la DANA en otras zonas, también con vehículos implicados. También hemos destacado el rescate de película de unos bomberos con helicóptero a una mujer y a sus animales, después de que su casa de madera se inundara. Ahora hemos conocido más probemas con coches, en unas imágenes dantescas en las que algunos vehículos quedan apilados en una esquina y otros se desplazan por la calle sin freno.

"URGENTE! Se acaba de desbordar el río magro a su paso por massanasa! ¿Los coches con luces encendidas, habrá gente dentro? Ha saltado de golpe y en cuestión de 10m las calles se han convertido en auténticos ríos!! Cuidado por favor, quedaros en casa". Las imágenes han sido publicadas por Valencia Weather.

El mismo perfil, ante los apuntes de los demás usuarios ha rectificado. No es el río Magro. "No es el Magro es el barranco de Chiva o como dicen allí, el barranc del Pollo". Otro usuario también apunta en la misma línea: Será el barranco de poyo, no? El magro Massanassa lo veo un poco lejos. Y más: Por Massanassa no pasa el río Magro...

| Twitter

Recomendaciones de las autoridades

Desde la Generalitat Valenciana y Protección Civil se recomienda no coger el coche si no es estrictamente necesario. Mucho menos acercarse a zonas inundables como ríos o arroyos. Lo sucedido en Massanassa es el ejemplo perfecto. Las inundaciones pueden producirse de un momento a otro. En este caso, Valencia Weather explica que el desbordamiento ocurrió en cuestión de 10 minutos.

Desconocemos, de momento, los daños personales y materiales de este episodio. En este caso, el hecho de que los vehículos tengan las luces encendidas hace temer que haya gente en su interior.

Previsión meteorológica en los próximos días

En la zona de Valencia capital, parece que el miércoles y jueves el tiempo dará una tregua y hay pocas posibilidades de lluvia. Sin embargo, a partir del viernes, los episodios de lluvia remiten y pueden volver las tormentas, en principio, no con la misma intensidad.