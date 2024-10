Es desborda un riu per la DANA: Desenes de cotxes atrapats

La DANA segueix afectant la zona de la Comunitat Valenciana. Són molts els pobles i les ciutats que han patit danys personals i materials, uns danys que encara no s'han quantificat. Els propers dies, quan la tempesta es calmi, serà el moment de fer balanç i valorar un desastre que, de moment, sembla no tenir fi.

En altres notícies us hem explicat els efectes de la DANA a altres zones, també amb vehicles implicats. També hem destacat el rescat de pel·lícula d'uns bombers amb helicòpter a una dona i als seus animals, després que la casa de fusta s'inundés. Ara hem conegut més problemes amb cotxes, en unes imatges dantesques on alguns vehicles queden apilats en una cantonada i altres es desplacen pel carrer sense fre.

"URGENT! S'acaba de desbordar el riu magre al seu pas per massanasa! Els cotxes amb llums encesos, hi haurà gent a dins? Ha saltat de cop i en qüestió de 10m els carrers s'han convertit en autèntics rius!! Compte si us plau, quedar-vos a casa". Les imatges han estat publicades per València Weather.

El mateix perfil, davant dels apunts dels altres usuaris, ha rectificat. No és el riu Magre. "No és el Magre és el barranc de Chiva o com diuen allà, el barranc del Pollo". Un altre usuari també apunta a la mateixa línia: Serà el barranc de pedrís, no? El magre Massanassa el veig una mica lluny. I més: Per Massanassa no passa el riu Magre...

| Twitter

Recomanacions de les autoritats

Des de la Generalitat Valenciana i Protecció Civil es recomana no agafar el cotxe si no és estrictament necessari. Molt menys acostar-se a zones inundables com ara rius o rierols. El que ha passat a Massanassa n'és l'exemple perfecte. Les inundacions es poden produir d'un moment a l'altre. En aquest cas, València Weather explica que el desbordament va passar en qüestió de 10 minuts.

Desconeixem, de moment, els danys personals i materials d'aquest episodi. En aquest cas, el fet que els vehicles tinguin els llums encesos fa témer que hi hagi gent al seu interior.

Previsió meteorològica els propers dies

A la zona de València capital, sembla que dimecres i dijous el temps donarà una treva i hi ha poques possibilitats de pluja. Tot i això, a partir de divendres, els episodis de pluja remeten i poden tornar les tempestes, en principi, no amb la mateixa intensitat.