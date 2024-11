Tragèdia a Barcelona després d'un atropellament múltiple

Tot el trànsit és un perill constant per a les persones; això és així. Tant a les autopistes com a les carreteres interurbanes poden produir-se episodis fatals, ja sigui per badades, fallades, negligències o per qualsevol tipus de motiu. Però en algunes situacions no només s'exposen al risc els conductors, sinó també vianants que simplement estaven passejant pel carrer. I això és el que ha passat precisament en un barri de Barcelona.

El conductor d'un cotxe ha perdut el control del vehicle aquest dissabte a la tarda i ha atropellat nou persones al districte de Nou Barris de Barcelona. Fonts municipals han explicat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que els fets han passat cap a les 18.19 hores per un problema de salut del conductor, que ha perdut el control de l'automòbil i s'ha acabat enfilant a la vorera amb el cotxe al passeig de Fabra i Puig. Aquest passeig és una de les zones més concorregudes de la zona, ja que al llarg dels seus tres quilòmetres de longitud es reparteixen una grandiosa quantitat de comerços, restaurants i vivendes. És habitual veure-la plena de familiars o amics passejant-la o prenent alguna cosa en algun dels molts bars que s'hi ubiquen. L'accident, a més, ha passat en hora punta: en plena tarda d'un dissabte, un dels moments de la setmana en què probablement més gent estigui en aquesta zona.

| Idealista

Un ferit molt greu

Són nou les persones que s'han vist implicades al fatal incident, a més del conductor. Hi ha una persona ferida en estat molt greu, quatre greus i quatre que han sofert contusions lleus; una d'elles, una nena que viatjava a la part del darrere del cotxe. A les properes hores anirem coneixent més detalls sobre l'estat de salut d'aquestes persones la vida de les quals corre perill.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 13 dotacions de la Guàrdia Urbana i 12 dels Bombers de Catalunya. Els agents encara estan investigant què li ha pogut passar al conductor per perdre el coneixement d'aquesta manera. No és el primer cas d'atropellament fatal que es produeix les últimes setmanes a l'àrea provincial de Barcelona. El 12 d'octubre vam haver de lamentar la mort d'un jove de 23 anys després de ser envestit per una conductora que es movia sota els efectes de l'alcohol a les festes patronals de Caldes de Montbui.