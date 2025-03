Una conductora borratxa mata un home de 57 anys durant la celebració de Carnaval

per Mireia Puig

El que havia de ser una nit alegre i plena de festa per la celebració del Carnaval va acabar en tragèdia. La imprudència al volant, agreujada pel consum excessiu d'alcohol, va causar la mort d'un home que caminava tranquil·lament pels carrers de Terrassa. Aquest incident fatal torna a posar sobre la taula l'alarmant problemàtica de la conducció sota els efectes de l'alcohol, especialment en nits festives, quan la diversió moltes vegades eclipsa la responsabilitat.

Atropellament mortal a l'avinguda Abat Marcet

El tràgic succés va ocórrer al voltant de les 02:24 hores de la matinada de diumenge, en plena celebració del Carnaval, a la cèntrica avinguda Abat Marcet de Terrassa, molt a prop de l'Estadi Municipal Olímpic. Per motius que encara s'estan investigant, una dona que conduïa un turisme va atropellar de manera violenta un vianant, un home de 57 anys. Després del fort impacte, la víctima va quedar greument ferida sobre la via pública.

De seguida es van activar els serveis d'emergència, desplaçant-se al lloc diverses unitats mèdiques del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques) i efectius policials. No obstant això, malgrat els intensos esforços de reanimació practicats pels sanitaris, no es va poder fer res per salvar la vida de l'home, i finalment només es va poder certificar la seva defunció.

Conductora detinguda per homicidi imprudent

Després de l'accident, la Policia Municipal de Terrassa va realitzar les diligències pertinents al lloc i va sotmetre la conductora a la corresponent prova d'alcoholèmia, en la qual va resultar positiva amb una taxa notablement elevada. Davant la gravetat de la situació, la dona va ser immediatament detinguda i traslladada a dependències policials.

Hores després, i després d'una segona prova que va confirmar la presència d'alcohol en sang per sobre del límit legal, la conductora va quedar acusada formalment d'un delicte d'homicidi imprudent agreujat per conduir sota els efectes de l'alcohol. Posteriorment va ser posada en llibertat provisional, a l'espera de ser cridada a declarar pel jutjat corresponent de Terrassa.

Una nit especialment tràgica a Catalunya

Aquest lamentable atropellament se suma a una dramàtica cadena de successos que va convertir aquesta nit de Carnaval en una de les més mortíferes registrades a les carreteres catalanes en els últims anys. En total, sis persones van perdre la vida en quatre accidents diferents ocorreguts en punts estratègics com Gurb (Osona), Vacarisses i Badia del Vallès (Vallès Occidental), i a l'AP-7 a L'Aldea (Baix Ebre). Aquesta preocupant xifra eleva a 29 el nombre total de víctimes mortals en accidents de trànsit a Catalunya en el que va de 2025, alertant les autoritats sobre un clar increment de la sinistralitat viària.