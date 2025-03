Doble tragèdia mortal en un incendi en una masia

El tranquil matí d'aquest diumenge s'ha vist abruptament interromput per una tragèdia que ha commocionat la comunitat local. Un incendi en una masia aïllada ha resultat en la mort de dues persones, deixant familiars i veïns en estat de xoc i tristesa.

Incendi en una masia de la Vall d'en Bas

Els fets van ocórrer en una masia ubicada a la Vall d'en Bas, a la comarca de la Garrotxa. Segons van informar fonts oficials, l'avís de l'incendi es va rebre poc abans de les 10:45 hores del matí.

Al lloc es van desplaçar dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, però en arribar, el foc ja s'havia extingit. Lamentablement, a l'interior de l'habitatge es van trobar els cossos sense vida de dues persones.

| @bomberscat, Catlane

Identificació de les víctimes

Les víctimes han estat identificades com un pare i el seu fill, que residien a la masia afectada. Les autoritats han iniciat una investigació per determinar les causes de l'incendi i esclarir les circumstàncies que van portar a aquest fatal desenllaç.

Investigació en curs

Encara que les causes exactes de l'incendi encara es desconeixen, les autoritats estan treballant per determinar si es va tractar d'un accident o si hi va haver algun altre factor involucrat. S'espera que les perquisicions aportin llum sobre els fets i permetin prendre mesures per prevenir incidents similars en el futur.

Crida a la prevenció

Les autoritats recorden la necessitat de mantenir en bon estat les instal·lacions elèctriques, comptar amb detectors de fum i disposar d'extintors en llocs accessibles.

| Govern

A més, és fonamental tenir un pla d'evacuació i estar preparats per actuar ràpidament en cas d'emergència.

Aquest tràgic incident serveix com un recordatori de la fragilitat de la vida i la importància de prendre mesures preventives per evitar tragèdies similars en el futur. La comunitat local s'uneix en el dolor de les famílies afectades i es compromet a treballar conjuntament per millorar la seguretat i prevenir incidents d'aquest tipus.