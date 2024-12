El partit de l'alcalde de Terrassa continua baixant i VOX el podria guanyar segons un sondeig

per Pol Nadal

Les properes eleccions municipals tindran lloc el 2027. En aquests comicis, la data està assegurada i és la mateixa a tots els ajuntaments de l'Estat espanyol. La data de les eleccions generals que decideix la composició del Congrés dels Diputats pot canviar per una convocatòria anticipada abans dels quatre anys. El mateix passa als parlaments de les comunitats autònomes. No així a les corporacions municipals.

Al llarg de la legislatura, podeu canviar l'alcaldia. Si el ple vota una moció de censura contra l'alcalde i aconsegueix proposar un projecte alternatiu, seguirà fins a la convocatòria d'eleccions. A Terrassa, l'actual alcalde és Jordi Ballart des del 2019, cosa que significa que aquesta és la seva segona legislatura al capdavant del consistori egarenc.

Ballart va començar la seva carrera política militant al PSC. Tot i això, amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució es va apartar de la família socialista i es va presentar amb 'Tot per Terrassa'. L'estratègia era perfecta i era la mateixa que utilitza ERC: eixamplar la base. Alguns votants socialistes el seguirien votant, igual que nous votants amb perfils catalanistes que van agrair el gest.

Sondeig a Terrassa

El sociòleg Sergi288 ha estudiat què passaria si avui se celebressin eleccions a l'Ajuntament de Terrassa i la conclusió és que Jordi Ballart podria perdre l'alcaldia. Les enquestes de Sergi288 mereixen tota la credibilitat, ja que el percentatge d'encert en les últimes convocatòries electorals ha estat al voltant del 90%.

La mostra és de 250 enquestats, repartits per diferents barris de la ciutat per aconseguir una millor fiabilitat de l'estudi. El partit més votat seria Tot per Terrassa, amb el 23,3% dels vots i 8 regidors. El seguiria VOX, amb el 22,1% dels vots i també 8 regidors. A continuació, vindria el PSC, amb el 19,7% dels vots i 7 regidors.

Molt més lluny trobem Junts per Catalunya, amb el 8,1% dels vots i només 2 butaques. Igual que ERC, que obtindria el 7% dels vots i dos regidors. La CUP, amb el 4,4% dels vots. Comuns, amb el 4,3% dels vots. Aliança Catalana, amb el 2,5% dels suports. Partit Popular, amb 2,4% dels vots. Salf, amb un 1,5% dels suports. PACMA, amb 1,4% dels vots. Tots no tindrien representació municipal.

Canvis respecte del darrer sondeig

A Xcatalunya.cat, fa uns mesos, informem sobre una enquesta a l'Ajuntament de Terrassa. L'estudi va ser publicat el passat 12 d'octubre i llavors VOX treia 7 regidors, respecte dels 8 que preveu l'enquesta actual. El PSC també pujaria, dels 5 anteriors als 7 actuals.

Pel que fa al processisme, Junts segueix perdent força i passaria de 3 a 2 regidors, mentre que ERC es mantindria a 2. Els comunistes, al sondeig d'octubre tenien 1 regidor, ara no tindrien representació municipal. El PP treia un regidor al sondeig d'octubre. Ara no hi tindria representació.

La resta de partits (CUP, Aliança Catalana, etc) no estava previst que tinguessin representació al sondeig d'octubre i tampoc no està previst que la tinguin ara.

Resultats actuals

Terrassa té 27 regidors que estan repartits de la manera següent. Jordi Ballart té actualment 11 regidors. Va ser el guanyador de les eleccions, però no va aconseguir la majoria absoluta, que està situada en aquest cas als 14. El PSC va quedar en segona posició, amb 7 regidors.

VOX va quedar en tercera posició, amb 3 regidors. ERC i Junts per Catalunya van empatar amb 2 diputats, però els republicans van tenir més vots. El Partit Popular també va obtenir 2 diputats i va ser el partit (amb representació) menys votat.

Finalment, el govern municipal va quedar format pels 11 regidors de Tot per Terrassa, tots dos de Junts per Catalunya i els dos d'ERC.