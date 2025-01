Un conductor en patinet la fa grossa a l'AP-7

per Iker Silvosa

El trànsit a les carreteres catalanes no deixa d'aportar històries sorprenents. A primera vista, un matí més transcorria amb normalitat per als Mossos d'Esquadra, patrullant les vies de circulació més transitades i verificant el compliment de les normes de trànsit. L'habitual anar i venir de camions, turismes i furgonetes es desenvolupava sense majors altercats. No obstant això, a l'altura de Sant Gregori, en plena AP-7, els agents es van trobar amb una situació que fregava el surrealisme i que, en pocs minuts, es faria viral a les xarxes socials.

I és que, un home circulava amb un patinet elèctric per l'autopista, compartint espai amb els vehicles pesants i el dens flux de turismes. Concretament, es desplaçava pel voral, cosa que va generar una escena insòlita: l'individu transitava, de manera aparentment confiada, enmig d'un entorn totalment inadequat per a un vehicle de mobilitat personal (VMP).

El patinet, un model que molts ciutadans associen a desplaçaments urbans curts, es trobava allà, a velocitat molt inferior a la mitjana de l'autopista, amb el consegüent risc per al seu conductor i per a la resta d'usuaris de la via. Segons ha transcendit, l'episodi va succeir en plena matinada. Alguns conductors, atònits, haurien alertat els Mossos de la presència d'un patinet elèctric circulant en sentit Girona, en un tram amb abundant trànsit de camions i cotxes de llarg recorregut.

Denúncia per al jove

En qüestió de minuts, una patrulla va localitzar l'infractor, que prosseguia el seu camí aparentment aliè al perill que corria. El conductor, amb motxilla a l'esquena, no va intentar oposar resistència quan va ser interceptat pels agents; senzillament, es va justificar dient que necessitava desplaçar-se fins a cert punt i no veia una altra manera de fer-ho.

Els Mossos d'Esquadra, però, van haver de formular una denúncia administrativa contra l'home, recordant-li que les normes de circulació prohibeixen explícitament la presència de vehicles de mobilitat personal en vies interurbanes, i encara més en una autopista de la importància i el volum de trànsit de l'AP-7. Durant la intervenció, es va comprovar que el conductor del patinet no tenia antecedents per infraccions similars, però el risc generat en aquest context era molt alt.

A la més mínima maniobra errònia, podria haver-se produït un accident de conseqüències greus, atès que la velocitat mitjana en aquest tram supera amb escreix la que pot assolir un patinet. La imatge d'aquest individu, captada en una fotografia difosa pels Mossos d'Esquadra, va recórrer les xarxes socials i els mitjans locals amb rapidesa. Les restriccions establertes per la normativa vigent deixen clar que el seu ús ha de circumscriure's, en la majoria dels casos, a l'entorn urbà i respectant les regulacions específiques que cada municipi estableix.