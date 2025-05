Terrible incendi d’un cotxe en plena carretera: Un ferit greu

El rugit d'un motor pot convertir-se, en qüestió de segons, en l'eco de les sirenes i la resplendor de les flames. Els accidents a la carretera no sempre impliquen col·lisions, i de vegades l'amenaça sorgeix del mateix interior del vehicle, transformant un trajecte quotidià en una escena d'emergència. Quan el fum s'apodera de l'ambient, el temps i la resposta dels equips de rescat esdevenen factors determinants.

A primera hora del matí d'aquest dimarts, 27 de maig, la rutina en una coneguda via del municipi de Flix, a la comarca de la Ribera d’Ebre, s'ha vist sacsejada per un greu incident. A les 09:39 hores, els Bombers de la Generalitat rebien l'alerta: un turisme cremava al mig de la carretera, a la zona de Comellarets, a pocs metres de la travessia urbana que connecta amb l'avinguda Barcelona. El foc, segons han detallat fonts del cos a ElCaso.cat, es va propagar amb rapidesa i va omplir l'interior del cotxe de fum i flames, sorprenent els ocupants del vehicle.

Fins al lloc s'hi van desplaçar, en qüestió de minuts, una dotació de bombers i una unitat terrestre del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). L'escena, captada en part pels mateixos equips d'intervenció i difosa a les xarxes socials, mostrava la magnitud de l'incendi i la necessitat d'actuar amb urgència per evitar conseqüències més greus.

| ACN

Rescat i atenció al ferit

A la seva arribada, els bombers van localitzar un home atrapat a l'interior del vehicle, completament envoltat de fum. L'afectat, veí de la Fatarella, va poder ser rescatat en una operació ràpida i eficaç. Els primers auxilis es van prestar de seguida al mateix escenari del sinistre, amb especial atenció a les lesions superficials i als possibles efectes de la inhalació de fum, sempre perillosos en aquest tipus d'accidents.

Un cop estabilitzat, el ferit va ser traslladat en estat menys greu, primer al Centre d’Atenció Primària (CAP) de Flix per a una valoració inicial i, posteriorment, a l'Hospital de Móra d’Ebre, on roman sota observació en estat menys greu. Des del SEM, que ha confirmat l'activació d'una unitat terrestre per a l'operatiu, han destacat la importància de la rapidesa i la coordinació entre serveis per evitar conseqüències encara més greus.

Les causes de l'incendi, sota investigació

Per ara, les causes que van originar el foc continuen sent objecte d'investigació per part dels especialistes. Tot i que encara no hi ha una versió definitiva, tot apunta a una possible avaria mecànica mentre el vehicle circulava pel carril de la C-12, just al tram urbà de Comellarets. No s'han reportat altres ferits ni danys personals més enllà de l'afectat, però l'incident ha generat moments de tensió i ha obligat a tallar temporalment el trànsit per garantir la seguretat i facilitar les tasques d'extinció.