Un conductor la fa grossa a 188 per hora a la C-14

La llum del migdia sol portar amb si una sensació de calma a la majoria de carreteres rurals. El trànsit és moderat, i molts conductors aprofiten la jornada per recórrer paisatges naturals sense gairebé ensurts. No obstant això, no totes les rutines transcorren amb la serenitat que es podria desitjar.

Les primeres informacions apunten que, en el marc d'un control de velocitat rutinari, els Mossos d'Esquadra han detectat una infracció d'allò més sorprenent. A l'altura del punt quilomètric 147,1 de la C-14, en el terme municipal de Peramola, a l'Alt Urgell, un vehicle ha estat caçat a 188 quilòmetres per hora. Tot i que encara no era l'hora més transitada del dia, la infracció ha alertat les autoritats per tractar-se d'una carretera limitada a tan sols 90 quilòmetres per hora.

| ACN

Després de corroborar la xifra de manera inequívoca, els agents han decidit aturar el conductor, identificat com un home de 35 anys que circulava sol en el vehicle. La reacció de sorpresa no ha trigat a arribar, especialment en comprovar que l'excés de velocitat superava amb escreix el doble del permès. Segons marquen les directrius de la legislació espanyola, aquests comportaments s'enquadren sota l'epígraf de delicte contra la seguretat viària, la qual cosa implica conseqüències penals.

Pendent de judici

En tractar-se d'un cas flagrant, els Mossos no han dubtat a procedir a la denúncia penal de l'infractor. Així ho exigeix el Codi Penal, que endureix les mesures per a aquells que sobrepassen un límit de velocitat marcat de manera tan excessiva. Per aquest motiu, el conductor haurà de personar-se davant la justícia quan sigui requerit pel jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Solsona, on haurà de respondre pels seus actes.

Per contextualitzar la rellevància d'aquest succés, convé recordar que la C-14 uneix diverses localitats i travessa trams amb corbes i canvis de rasant, obligant a extremar la prudència. Qualsevol distracció o imprudència pot desembocar en accidents de gravetat, cosa que s'accentua en duplicar la velocitat establerta. Les autoritats insisteixen que el respecte als límits no és una formalitat burocràtica, sinó una barrera que separa la conducció segura del risc inacceptable.

D'acord amb els protocols habituals, el vehicle ha quedat sota la lupa dels agents, mentre es recopilen dades i possibles proves addicionals. Tot i l'expectació generada, la investigació se centrarà únicament a determinar la responsabilitat del conductor al voltant dels fets. Aquest cas torna a posar de manifest la necessitat de conduir amb sentit comú i, sobretot, amb respecte per les normes, especialment en vies on un excés de velocitat pot posar en perill no només la vida de l'infractor, sinó també la d'altres usuaris.