Ensurt a l'AP-7 per l'incendi d'un cotxe

Començar el dia amb la intenció de viatjar o transportar mercaderies per l'autopista AP-7 sol ser una rutina per a milers de conductors. No obstant això, en ocasions, la normalitat pot veure's alterada per incidents inesperats que generen sorpresa i preocupació. Aquest ha estat el cas de les últimes hores, quan una fumera i la pudor a cremat han sobresaltat a aquells que circulaven pel tram comprès entre Avinyonet del Penedès i La Granada, en ple cor del Penedès.

Tot i que la situació ha pogut controlar-se sense que es registrin víctimes, la imatge d'un vehicle cremant al voral ha desencadenat moments de tensió. El succés, a més, ha implicat la presència dels Bombers de la Generalitat, que han hagut d'emprar-se a fons per sufocar les flames. Paral·lelament, el trànsit s'ha vist afectat, amb un únic carril habilitat en sentit sud i una retenció aproximada d'un quilòmetre.

Un incendi que sorprèn a plena llum del dia

Els primers indicis de l'incendi de cotxe s'han registrat prop de les 12:55 hores, instant en què el telèfon d'emergències 112 ha rebut les trucades d'alerta.

Segons fonts oficials, el vehicle ha començat a cremar sobtadament en plena AP-7, provocant un dens fum blanc que s'ha fet visible des de diversos metres de distància. El conductor i possibles acompanyants van aconseguir posar-se a resguard a temps, sense que s'hagin confirmat lesions importants.

| @bomberscat

Aquest fet no només ha cridat l'atenció per la magnitud de les flames, sinó també perquè el foc s'ha estès a la vegetació del marge de l'autopista. La ràpida actuació dels bombers, equipats amb mànegues d'alta pressió i equips d'extinció especialitzats, ha resultat fonamental per contenir l'avanç de les flames i evitar danys majors en els terrenys contigus.

Retencions i carrils restringits a l'AP-7

Donada la intensitat de l'incendi, les autoritats han decidit restringir la circulació a un sol carril en sentit sud de l'AP-7, generant retencions i cues de fins a 1 quilòmetre en aquesta concorreguda ruta que uneix importants ciutats de la província de Barcelona. Aquest escenari ha obligat a molts conductors a reduir la velocitat i fins i tot a aturar-se, incrementant els temps de viatge i afavorint la presència de personal d'emergències per gestionar la zona amb seguretat.

| Avanti_photo, Pexels, Voicu Oara

Mentre els bombers sufocaven les flames, els Mossos d'Esquadra i els equips de manteniment de carreteres han assegurat l'àrea, desviant el trànsit i evitant possibles col·lisions derivades de la baixa visibilitat i la curiositat dels viatgers en passar a prop del vehicle calcinat. A més, la Direcció General de Trànsit (DGT) i el Servei Català de Trànsit han informat puntualment sobre l'evolució del succés a través de xarxes socials i canals oficials, recomanant paciència i precaució a tots els implicats.