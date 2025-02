Tragèdia mortal en un accident laboral: Mor un home de 53 anys

El matí de qualsevol dilluns sol estar ple de presses, horaris ajustats i trucades urgents que marquen l'inici de la setmana. Molts treballadors acudeixen als seus llocs de feina amb l'objectiu de complir objectius i sostenir la rutina diària. No obstant això, de vegades, la tranquil·litat d'aquestes primeres hores es veu truncada per successos imprevistos que commocionen tota una comunitat i deixen entreveure la fragilitat de la vida.

Al polígon industrial d'un municipi tranquil, els sons habituals de maquinària i camions circulant per la zona s'han vist eclipsats per sirenes i rostres de preocupació. El personal que iniciava la seva jornada no podia imaginar que en pocs minuts un succés dramàtic sacsejaria la calma de tots. Sense previ avís, l'activitat a l'empresa s'ha aturat i, poc després, s'han succeït les trucades als serveis d'emergència.

Un accident que sacseja la rutina diària

L'incident ha tingut lloc a Polinyà (a la comarca del Vallès Occidental, Barcelona), quan un treballador de 53 anys ha patit una caiguda des d'un altell, situat al voltant de quatre metres d'altura. Segons les dades compartides per fonts oficials, l'accident s'ha produït poc abans de les nou del matí, un moment en què la majoria d'empleats ja es trobaven en les seves tasques habituals.

La precipitació de l'operari s'ha vist envoltada d'incògnites, ja que fins al moment les causes exactes del que ha passat no han estat confirmades. Per això, s'ha iniciat una investigació per aclarir si hi va haver fallades en les mesures de seguretat o si va existir algun altre factor desencadenant. El que sí sembla evident és que l'home ha patit ferides mortals de manera gairebé instantània, sense que els serveis d'emergència poguessin fer res per salvar-li la vida.

Mobilització de bombers i serveis mèdics

Alertats per la gravetat de la situació, els Mossos d'Esquadra han acudit al lloc dels fets per recollir tots els indicis i reconstruir el que ha passat. Aquest cos policial, recolzat per la Policia Local de Polinyà, ha pres declaració als possibles testimonis i ha acordonat la zona per evitar noves incidències. A més, s'han desplaçat els Bombers i unitats del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que han intentat auxiliar el ferit sense èxit.

El SEM, organisme responsable de donar la primera resposta sanitària, ha emprat tots els seus mitjans per atendre el treballador, però la defunció ha estat inevitable. Aquesta mobilització deixa veure la magnitud del succés i la urgència amb què s'ha gestionat. Així mateix, s'ha informat al Departament d'Empresa i Treball, encarregat de supervisar i avaluar les condicions de seguretat en centres laborals de Catalunya.

Investigació en curs i protocols de seguretat

La llei estableix una sèrie de mesures de protecció que tota empresa ha de complir, més encara quan hi ha un risc de caigudes en altura. Així doncs, la presència de tanques de seguretat, arnesos i formacions específiques són requisits exigibles per reduir dràsticament els accidents. En aquest cas, la Divisió d'Investigació Criminal revisa si l'empresari complia amb tota la normativa i si el treballador comptava amb la deguda protecció.

Per ara, no s'han facilitat declaracions oficials que confirmin o descartin negligències, per la qual cosa caldrà esperar a les conclusions finals. No obstant això, els accidents laborals recorden la importància de mantenir un control estricte dels protocols, d'oferir revisions periòdiques de les instal·lacions i de formar els empleats per prevenir qualsevol tipus d'incident, ja sigui una caiguda, un atrapament o un problema amb maquinària pesada.