Un conductor francès la fa grossa borratxo a la C-31

La imprudència al volant continua sent una problemàtica que posa en perill la seguretat viària a les carreteres catalanes. Aquesta vegada, un home ha protagonitzat un episodi alarmant, circulant perillosament en ziga-zaga i sense gairebé control sobre el seu vehicle, cosa que va cridar ràpidament l'atenció de diversos testimonis que van decidir alertar les autoritats.

Els fets van tenir lloc la nit del passat dimecres 2 d'abril, al voltant de les deu. Una ciutadana, preocupada en observar un vehicle que realitzava maniobres estranyes i perilloses, va donar ràpidament la veu d'alarma a la Policia Local de Torroella de Montgrí. Segons el seu relat, el conductor del vehicle, posteriorment identificat com un ciutadà francès de 51 anys, estava posant en greu risc no només la seva pròpia vida sinó també la de la resta d'usuaris de la via.

| ACN

El vehicle es desplaçava per la C-31, una via molt transitada del Baix Empordà, i gràcies a la rapidesa amb què van actuar les forces policials, es va aconseguir interceptar el conductor a l'altura d'Ullà, localitat situada a prop de Torroella. En l'operatiu, van intervenir conjuntament patrulles de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra de la regió de Girona, especialment de la unitat de trànsit.

Una taxa d'alcoholèmia escandalosa i sense carnet

Després de detenir el sospitós, els agents van advertir immediatament que es trobava en un evident estat d'embriaguesa. En realitzar la prova d'alcoholèmia, el resultat va confirmar les sospites inicials: 1,14 mg/l d'aire expirat, una taxa gairebé cinc vegades superior al límit màxim permès per la llei.

La situació es va agreujar encara més quan, en les comprovacions posteriors efectuades pels Mossos d'Esquadra, es va descobrir que el conductor mai havia obtingut el permís de conduir. Aquesta dada, sens dubte, va afegir una gravetat addicional al cas, ja que demostra no només la imprudència sinó també la irresponsabilitat absoluta de l'home implicat.

Conseqüències immediates per a l'infractor

Davant d'aquests greus fets, els agents van procedir a immobilitzar immediatament el vehicle col·locant un dispositiu especial, conegut popularment com a "cepo". Aquest sistema garanteix que l'automòbil quedi totalment bloquejat, impedint així que l'infractor pugui continuar posant en risc altres persones o a si mateix.

El conductor, que segons fonts policials no compta amb antecedents previs en territori espanyol, va ser detingut immediatament i traslladat a les dependències policials. Posteriorment, va ser posat a disposició judicial del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà, on haurà d'enfrontar càrrecs per conduir sota els efectes de l'alcohol i per no haver obtingut mai el permís necessari per manejar vehicles.

Aquest incident, encara que afortunadament no va deixar ferits ni víctimes mortals, posa sobre la taula una realitat preocupant: la conducció irresponsable continua sent habitual a les carreteres catalanes, malgrat els controls i campanyes de sensibilització de les autoritats.