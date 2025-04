Espectacular incendi en fàbrica de cosmètics: Més de 20 dotacions de bombers

Un aparatós incendi ha sorprès aquesta tarda els veïns d'un conegut districte de Barcelona, provocant alarma entre els residents i una ràpida actuació dels serveis d'emergències. La magnitud del sinistre ha generat una columna de fum negre visible des de diferents punts de la ciutat, alertant immediatament les autoritats i la població propera.

Poc després del migdia d'avui, 3 d'abril, més de vint dotacions dels Bombers de Barcelona han acudit ràpidament al barri de Bon Pastor, al districte de Sant Andreu, després de rebre múltiples trucades per l'incendi en una empresa dedicada a la fabricació de productes cosmètics. L'emergència va ser tan considerable que els efectius de bombers van necessitar suport addicional del cos policial local i la Generalitat per assegurar l'àrea i controlar les flames.

| ACN

La columna de fum, densa i fosca, no va passar desapercebuda per als habitants propers. Diversos usuaris a les xarxes socials van compartir imatges impactants on es podia observar l'incendi des de diferents angles, destacant especialment aquelles preses des de zones properes al popular centre comercial La Maquinista.

Confinament recomanat

Degut al risc evident d'intoxicació per inhalació de fums tòxics, les autoritats locals, juntament amb Protecció Civil i l'Ajuntament de Barcelona, van llançar una alerta immediata. Es va instar la població resident a les proximitats a confinar-se a les seves llars, tancant finestres i portes per evitar l'entrada del fum nociu. A més, van demanar desconnectar qualsevol sistema de climatització o ventilació que pogués facilitar l'entrada de l'aire contaminat.

Diversos testimonis van reportar com el fum inundava gradualment els seus carrers, obligant-los a prendre mesures immediates. La situació va ser descrita per alguns veïns en plataformes digitals com "molt preocupant", donada la rapidesa amb què la columna de fum es va expandir per la zona residencial i comercial del districte.

Alguns veïns propers a la Plaça Orfila van assenyalar que van haver de tancar hermèticament portes i finestres degut a la intensitat del fum, qualificant la situació d'"angoixant". Un altre resident, que va captar l'escena des de les immediacions del centre comercial La Maquinista, va destacar l'espectacularitat i gravetat de la situació, remarcant que la fumera negra arribava a alçades considerables i era visible des de quilòmetres a la rodona.

Malgrat la magnitud de l'incendi, no s'han reportat víctimes personals fins al moment. No obstant això, les pèrdues materials a l'empresa afectada podrien ser significatives, donat el tipus de producte altament inflamable implicat. Aquest tipus d'emergències recorda la importància de mantenir rigorosos protocols de seguretat en indústries que manegen substàncies potencialment perilloses, destacant també la ràpida resposta de les autoritats i cossos de seguretat davant situacions de risc.

Finalment, les autoritats van assegurar que seguiran monitoritzant la qualitat de l'aire i l'evolució de l'incendi, recomanant a la població mantenir-se informada i respectar les indicacions oficials fins que es declari la zona completament segura.