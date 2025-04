Casa calcinada: Intervenen 6 dotacions de bombers

El foc ha tornat a sembrar la por en una localitat catalana, provocant una intervenció urgent dels serveis d'emergència. El succés s'ha produït aquest migdia, generant preocupació al veïnat a causa de la magnitud de les flames i la intensa mobilització d'efectius. Les imatges difoses per xarxes socials ràpidament van despertar inquietud entre els residents, que temien el pitjor en veure el fum i la gran quantitat de recursos desplegats a la zona.

L'incendi ha tingut lloc a Sitges, concretament en un immoble de la planta baixa que, segons informacions oficials, ha quedat inhabitable perquè les flames l'han consumit gairebé en la seva totalitat. Es van desplaçar al lloc un total de sis dotacions de bombers, que van aconseguir sufocar el foc després d'una àrdua tasca. Afortunadament, malgrat l'abast de l'incendi, no s'han produït danys estructurals significatius, la qual cosa és un alleujament per als habitants dels immobles contigus, ja que evita el risc de col·lapse o danys majors.

| ACN

L'incident va ocórrer al voltant del migdia, moment en què la majoria dels veïns es trobaven a casa seva o a punt de tornar després de finalitzar les seves rutines diàries. La ràpida intervenció dels bombers va permetre controlar les flames amb celeritat, quelcom fonamental per evitar l'expansió a edificis veïns i possibles víctimes mortals.

Una persona afectada per l'incendi

Malgrat que no hi va haver de lamentar víctimes mortals, una persona va resultar afectada a causa de l'incendi. Fonts oficials del cos de bombers van confirmar que aquesta persona va ser atesa immediatament pels equips d'emergència desplaçats fins a la zona i es troba fora de perill. No obstant això, per motius preventius, es va realitzar una revisió mèdica per descartar possibles problemes respiratoris derivats de la inhalació de fum, una complicació habitual en situacions com aquesta.

De moment es desconeixen amb precisió les causes que van originar les flames, encara que habitualment en aquest tipus de casos solen deure's a fallades elèctriques, descuits domèstics o, en menor mesura, intencionalitat. Les autoritats han anunciat una investigació per determinar amb claredat què va provocar l'incendi i prendre mesures preventives per evitar successos similars en el futur.

Aquest episodi serveix novament per subratllar la importància de comptar amb mesures preventives i sistemes de detecció primerenca d'incendis a les vivendes. Les estadístiques recents mostren un increment d'incendis domèstics a Catalunya, fent essencial que els veïns mantinguin una actitud vigilant i responsable davant possibles riscos.

Així mateix, la ràpida resposta dels serveis d'emergència ha posat de manifest l'eficiència i preparació del cos de bombers, que ha estat clau en minimitzar les conseqüències del foc. Episodis similars en altres localitats han demostrat que el temps de reacció és fonamental per preservar vides i propietats, i aquest cas a Sitges no ha estat una excepció.