Tragèdia mortal en un brutal accident a la B-522

El matí d'aquest dilluns ha deixat commocionats els habitants i conductors que circulaven per la B-522, una carretera secundària que uneix diferents punts de la comarca d'Osona. Encara que a primera hora tot semblava transcórrer amb normalitat, un succés ha trencat la rutina de la jornada, provocant una intensa mobilització dels serveis d'emergència.

Les primeres informacions apunten a un accident de gravetat, però durant els minuts inicials els detalls eren escassos i la incertesa regnava a la zona de Gurb, a l'altura del quilòmetre 2,3, sentit Manlleu.

Els testimonis, alertats per l'estrèpit, es van acostar amb cautela, tement que el sinistre pogués tenir conseqüències greus. El tram, habitualment transitat per veïns de la zona, va romandre amb un trànsit relativament dens, cosa que va complicar l'accés als professionals que acudien al lloc. Durant aquest lapse, alguns curiosos van intentar acostar-se per entendre què havia succeït, però aviat les forces de seguretat van acordonar l'àrea per facilitar la tasca dels equips de rescat i evitar majors riscos.

| Max Andrey, ACN, XCatalunya

Sortida de via i posterior xoc

Poc després, fonts properes a la intervenció van confirmar que el vehicle sinistrat s'havia sortit de la via per, posteriorment, col·lidir per abast amb un camió que, segons els primers indicis, es trobava estacionat fora de la calçada.

Davant la gravetat de l'escenari, es van activar amb rapidesa quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). L'alerta de l'accident va entrar a les 09.11 hores i, des d'aquest moment, l'operatiu d'emergència es va centrar a atendre les possibles víctimes i restablir les condicions de seguretat a la carretera.

A mesura que avançaven les tasques de rescat, es va confirmar la pitjor de les notícies: el conductor de l'automòbil havia perdut la vida a conseqüència del violent impacte. Els serveis mèdics desplaçats al lloc no van poder fer res per salvar-lo, i les autoritats van procedir a realitzar les diligències pertinents. Tot i així, la investigació per esclarir les causes exactes de la sortida de via es manté oberta.

La presència del camió estacionat fora de la calçada planteja interrogants sobre si el conductor del turisme va perdre el control abans de col·lidir o si van existir altres factors implicats, com un descuit o l'estat del ferm.

El sinistre a Gurb ha portat que la xifra de morts en carreteres interurbanes en el que va d'any ascendeixi a nou, una dada que incrementa la preocupació de les autoritats i de les institucions dedicades a la seguretat viària. La B-522, que uneix diversos municipis de la comarca, és un eix secundari però amb un trànsit notable, especialment durant les primeres hores del matí i a última hora de la tarda. Precisament per això, els veïns i treballadors habituals de la zona insisteixen en la necessitat d'extremar la precaució en trams amb visibilitat reduïda o corbes tancades.

| ACN

Garantint la seguretat

Mentre les patrulles dels Mossos d'Esquadra es mantenien al lloc regulant la circulació, les dotacions de bombers i el SEM donaven per finalitzada la seva tasca en comprovar que no hi havia més ferits ni implicats. Tot i així, el tram va romandre parcialment restringit per permetre les tasques de retirada dels vehicles i realitzar les inspeccions de rigor. Es tractava de garantir la seguretat de tots aquells que precisessin seguir utilitzant la B-522 en hores posteriors.

Ara, la investigació judicial tractarà de determinar les circumstàncies que van envoltar aquest accident mortal. Serà fonamental recopilar testimonis de possibles testimonis i avaluar l'informe dels pèrits, que examinaran tant la mecànica del vehicle com el lloc del sinistre. Mentrestant, veïns i conductors lamenten aquesta nova tragèdia viària que enfosqueix l'inici de setmana a la comarca d'Osona, recordant la importància de la prudència al volant i les conseqüències irreversibles que pot tenir qualsevol descuit a la carretera.