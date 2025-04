Surt a la llum el primer saqueig a Catalunya durant l'apagada: Detinguts 2 marroquins

per Joan Grimal

Quan l'electricitat s'apaga, tot canvia. La foscor no només afecta el dia a dia, sinó que també altera els ritmes d'una ciutat, els seus carrers i, sobretot, els seus perills. La matinada d'aquest dimarts va ser especialment estranya en una localitat del Baix Empordà, on l'apagada massiva que va afectar Espanya i Portugal va convertir els carrers en un escenari propici per a l'inesperat.

El que havia començat com una jornada de desconcert, amb llanternes improvisades i veïns ajudant-se mútuament, va acabar derivant en un episodi molt més inquietant. La falta d'enllumenat públic, l'absència de càmeres operatives i la fragilitat dels dispositius electrònics van crear un buit perfecte... i alguns ho van aprofitar.

Reforç policial i sospites entre ombres

Davant la falta de subministrament elèctric, moltes localitats van optar per redoblar la presència d'agents a la via pública. Així ho va fer Palafrugell, una localitat habitualment tranquil·la que, tanmateix, va experimentar una matinada molt diferent de l'habitual. La Policia Local va desplegar patrulles addicionals amb l'objectiu de prevenir actes delictius, garantir la seguretat i tranquil·litzar els veïns enmig de la incertesa.

Durant tota la nit, els agents van recórrer els barris més vulnerables. I no van trigar a detectar moviments sospitosos.

| XCatalunya

Un cop sota la foscor: una oportunitat per als de sempre

Prop de les quatre de la matinada, dos individus van aprofitar l'apagada total per colar-se en un restaurant del barri del Pi Verd. Sabien que el sistema d'alarma no funcionaria i que la visibilitat era nul·la. Un cop dins, van sostreure la caixa registradora i diversos paquets de tabac.

En sortir del local, es van topar amb una de les patrulles de reforç. Va ser llavors quan van decidir córrer: un va aconseguir escapar, fonent-se amb la foscor, mentre que l'altre va ser detingut a l'acte. Lluny de detenir-se, el que havia fugit va continuar cometent robatoris. Va rebentar els vidres d'almenys tres vehicles estacionats, sostraient objectes de valor com eines i una bossa d'esport.

La Policia Local va muntar ràpidament un dispositiu de cerca. Poc després, van aconseguir localitzar el segon lladre, amagat entre els cotxes, encara amb part del botí en el seu poder. Tots dos van ser traslladats a comissaria a l'espera de passar a disposició judicial.

| Canva

El que realment va passar: un intent de saqueig durant l'apagada

No va ser un accident, ni una situació de necessitat desesperada. El que va succeir aquella matinada va ser un intent de saqueig premeditat. Dos lladres multireincidents, amb 11 i 18 antecedents respectivament, van aprofitar la situació crítica de l'apagada per actuar amb total impunitat. Segons ha pogut saber ElCaso.com, es tracta de dos homes de nacionalitat marroquina, de 23 i 29 anys, coneguts per la policia per múltiples delictes contra el patrimoni.

Lluny d'actuar per desesperació, ho van fer per càlcul: sabien que la foscor, la falta d'alarmes i la desorientació general eren un terreny fèrtil per als seus actes. Però aquesta vegada, la resposta ràpida de la policia ho va impedir.

L'apagada com a mirall de les nostres debilitats

Aquest episodi evidencia una realitat incòmoda: quan el sistema falla, queden al descobert tant el millor com el pitjor d'una societat. Mentre algunes persones, com ja vam veure en el cas de Joana Alonso a Barcelona, ajudaven els seus veïns pujant-los a coll fins a casa seva, altres aprofitaven la foscor per robar.

La ràpida actuació de la policia va evitar mals majors a Palafrugell, però el que va passar és un advertiment clar. Davant crisis inesperades com la de l'apagada de dilluns, és crucial no només comptar amb infraestructures energètiques sòlides, sinó també amb una resposta social i policial ben coordinada. Perquè, com ha quedat demostrat, la foscor pot ser més que una falta de llum: pot ser la porta oberta a l'oportunisme més vil.