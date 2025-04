Diverses dotacions de bombers intervenen en un espectacular incendi de bales de palla

per Mireia Puig

Una intensa columna de fum visible a quilòmetres alertava aquesta tarda els veïns i conductors que circulaven per les immediacions. Les causes inicials de l'incident romanien desconegudes durant els primers minuts, cosa que va generar una gran expectativa a la zona a causa de la magnitud de les flames i el fum que ascendia al cel.

Incendi a Manlleu mobilitza múltiples equips

L'incendi ha tingut lloc aquest dimarts, quan els serveis d'emergències rebien una primera trucada d'avís al voltant de les 13:35 hores, segons fonts oficials. El lloc del succés ha resultat ser un cobert ubicat a Manlleu, localitat que s'ha convertit en l'epicentre de l'atenció a causa de l'espectacularitat de l'incident.

L'estructura, en la qual s'emmagatzemaven aproximadament 40 bales de palla, ha estat l'escenari principal de les tasques d'extinció.

| Govern

Després de l'avís inicial, un total de sis dotacions del cos de bombers han estat desplaçades immediatament al lloc per contenir el foc i evitar una possible expansió cap a altres zones. Els bombers han hagut de treballar intensament per controlar les flames i refredar el material combustible, tasca complicada a causa del tipus de material implicat.

Complexitat de l'operació

Les bales de palla, altament inflamables, representen un desafiament particular en aquest tipus d'incendis. La seva capacitat per cremar ràpidament i generar intenses columnes de fum complica notablement les tasques d'extinció. Segons experts en incendis, aquest tipus de sinistres requereix que els equips d'emergència actuïn de forma coordinada per prevenir que el foc s'estengui ràpidament.

Durant més d'una hora, els efectius s'han esforçat a reduir la intensitat de l'incendi mitjançant l'aplicació d'aigua des de diversos fronts. La prioritat absoluta ha estat impedir que les flames arribin a altres estructures properes o vegetació, situació que podria complicar enormement el control de l'incident.

Preocupació per incendis similars

Aquest incident posa de manifest la importància de comptar amb mesures de prevenció adequades, especialment en instal·lacions destinades a l'emmagatzematge de materials inflamables. Durant els últims mesos s'han registrat diversos incendis similars en diverses zones rurals de Catalunya, generant una creixent preocupació entre agricultors i ramaders sobre la seguretat en les seves instal·lacions.

Encara que no s'han reportat ferits ni danys personals en aquesta ocasió, el risc inherent a aquests incidents és considerable i obliga a reforçar les estratègies de prevenció i maneig en situacions d'emergència.

Anàlisi i prevenció com a clau futura

L'incendi ocorregut a Manlleu és un clar exemple de la importància de realitzar revisions periòdiques en infraestructures destinades a l'emmagatzematge de materials agrícoles i ramaders. La prevenció juga un paper fonamental per evitar accidents que puguin derivar en pèrdues materials o danys majors.

| ACN

Després del control del foc, s'espera que les autoritats investiguin en profunditat les causes de l'incident per determinar si van existir fallades en la manipulació o emmagatzematge del material inflamable. Aquestes investigacions solen ser clau per evitar que successos similars ocorrin en el futur.

Mentrestant, l'operatiu a Manlleu continuarà supervisant la zona afectada per assegurar que no quedin focus actius i per confirmar que la situació està plenament sota control.