Col·lapse en un edifici, 7 dotacions de bombers actuant

per Mireia Puig

La seguretat estructural dels edificis en àrees urbanes és una preocupació constant, especialment en construccions antigues o sotmeses a condicions meteorològiques adverses. Catalunya, com molts altres amb un ampli patrimoni arquitectònic, ha de mantenir la seguretat dels seus edificis i protegir els seus habitants.

Els equips d'emergències, com els bombers, tenen un paper fonamental en la prevenció i la resolució de situacions perilloses quan una estructura falla o mostra signes de col·lapse. Aquests professionals han d'actuar ràpidament per minimitzar el risc i garantir la seguretat de les persones, fins i tot si això implica desallotjament i grans operatius d'inspecció.

Col·lapse parcial d'una coberta a Lleida

L'últim incident d'aquest tipus va tenir lloc a Lleida, al barri de Canyeret, quan un tram de 12 metres quadrats de la coberta d'un edifici de tres plantes ubicat al Carrer d'Algerri es va esfondrar, estenent-se des de la terrassa fins a la planta baixa. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, el col·lapse ha tingut lloc al voltant de les 17.46 de la tarda, afortunadament sense causar víctimes. En el moment de l'accident, els ocupants de l'edifici eren fora de la construcció, evitant així possibles lesions.

| @bomberscat, XCatalunya

La gravetat de l'incident ha portat els bombers a mobilitzar un operatiu important per assegurar la zona i avaluar el risc de col·lapses nous. Fins a set dotacions dels Bombers, incloent-hi unitats especialitzades en rescat i avaluació estructural, van ser desplegades al lloc per realitzar una inspecció exhaustiva i valorar les condicions de l'edifici, així com de les edificacions confrontants.

Mesures de prevenció i desallotjament d'habitatges propers

Com a mesura de precaució, les autoritats van procedir a evacuar els habitatges contigus mentre es feien les tasques d'inspecció. Tot i que el col·lapse no va comprometre directament les estructures limítrofes, els bombers van decidir aclarir la zona per prevenir qualsevol accident en cas que es produís un nou despreniment o es detectessin problemes addicionals a l'estructura de l'edifici afectat.

La presència de drons i unitats del Grup de Rescat i Emergències de Catalunya (GREC) va facilitar la inspecció de la zona des de l'aire, permetent obtenir una visió global del dany i avaluar possibles riscos addicionals. Aquesta tecnologia és especialment útil en situacions d'aquest tipus, on accedir físicament a les zones afectades pot ser perillós i alentir el procés d'avaluació.

Una actuació ràpida i coordinada

El desplegament de set dotacions de bombers reflecteix la importància duna resposta coordinada en aquest tipus d'incidents. La rapidesa amb què van actuar els serveis d'emergència va permetre controlar la situació en poques hores i garantir la seguretat dels veïns. A més dels bombers, altres entitats com el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i la policia local van col·laborar en les tasques de prevenció i l'organització de l'operatiu.

L'incident ha generat preocupació entre els veïns de la zona, que han manifestat la seva inquietud per l'estat de les construccions al barri. Molts residents tenen por que la manca de manteniment en alguns edificis pugui ocasionar més incidents similars en el futur. La presència d'edificis antics, combinada amb condicions climàtiques adverses, com fortes pluges o canvis de temperatura, pot afectar les estructures i augmentar el risc de col·lapse.