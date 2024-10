Tragèdia mortal a la C-233 per culpa d'un porc senglar

La seguretat a les carreteres catalanes continua sent un tema preocupant, especialment a les zones interurbanes, on els accidents amb fauna salvatge han augmentat els últims anys. Aquests accidents solen implicar animals com porcs senglars, cérvols o guineus, que envaeixen les vies sense avís previ, provocant situacions d'alt risc per als conductors.

En aquest context, la preocupació no només recau en els danys materials o en els retards que aquests accidents poden causar, sinó també en les conseqüències mortals que sovint vénen amb ells. Segons les dades oficials, Catalunya registra cada cop més incidents relacionats amb fauna, en part a causa de l'increment de la població de senglars, cosa que planteja interrogants sobre les mesures de prevenció i seguretat en aquestes zones.

Un tràgic accident a la C-233

Aquest diumenge, la tragèdia va colpejar novament les carreteres catalanes, quan un motorista va perdre la vida després de xocar amb un porc senglar a la C-233, al terme municipal de l'Albagés, a la comarca de les Garrigues. La víctima circulava en direcció a Soleràs quan, prop del migdia, un porc senglar va irrompre inesperadament a la calçada. L'impacte va ser inevitable i la violència de la col·lisió va causar ferides fatals al motorista, que va morir a l'acte.

| @112

L'avís de l'accident va arribar a les autoritats a les 11.49 del matí, cosa que va mobilitzar immediatament un ampli dispositiu d'emergència. Tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues unitats dels Bombers de la Generalitat, dues ambulàncies i un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat fins al quilòmetre 40,5 de la C-233, on s'ha produït el tràgic accident. Arran de la intervenció i les tasques de rescat, el trànsit va ser tallat en tots dos sentits durant diverses hores, cosa que va ocasionar importants retencions i complicacions en la circulació en aquesta concorreguda via interurbana.

L'impacte dels accidents amb fauna salvatge

Amb aquesta nova víctima, el nombre de morts a les carreteres catalanes des de començament d'any puja a 112, dels quals 44 han estat motoristes. La xifra és alarmant i evidencia l'alt risc que assumeixen els usuaris de motocicletes a les carreteres, especialment davant d'esdeveniments imprevistos com l'aparició d'animals salvatges a la calçada.

A Catalunya, els accidents amb senglars han esdevingut un problema creixent. Aquests animals, la població dels quals ha augmentat considerablement en els darrers anys, representen un seriós perill a les carreteres. Segons el Servei Català de Trànsit, la proliferació de senglars en àrees rurals i la seva presència cada cop més freqüent en entorns urbans ha resultat en un increment de col·lisions. El 2023, es van registrar nombrosos incidents amb fauna a la xarxa viària interurbana, cosa que genera preocupació tant entre les autoritats com entre els ciutadans.

La problemàtica de la sobrepoblació de senglars

La sobrepoblació de porcs senglars no només afecta la seguretat viària, sinó també els agricultors i habitants de zones rurals, que veuen com aquests animals destrossen cultius i accedeixen cada vegada més a prop dels nuclis urbans. Aquesta situació ha reobert el debat sobre la necessitat de controlar la població de porcs senglars, ja sigui mitjançant la caça o amb la implementació d'altres mètodes de control.