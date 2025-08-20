Colapsa el forjado de un piso de viviendas: Dos vecinos heridos y desalojados el resto

La tranquilidad de una mañana estival se ha visto interrumpida de repente por un suceso inesperado que ha obligado a la rápida actuación de los equipos de emergencia. Lo que parecía una jornada rutinaria, ha terminado con decenas de personas desalojadas de sus casas y con dos vecinas atendidas por los servicios médicos tras resultar heridas.

El incidente se produjo en la mañana de este miércoles 20 de agosto en un edificio residencial que cuenta con doce viviendas. Según confirmaron los Bomberos de la Generalitat, el forjado del primer piso colapsó y provocó la caída del falso techo del piso superior, afectando especialmente a la cocina. La situación ha obligado a desalojar a todos los inquilinos de inmediato, ante el riesgo evidente de nuevos desprendimientos.

En el momento del aviso se movilizaron hasta cuatro dotaciones de bomberos que actuaron de forma coordinada junto con la Policía Local y técnicos municipales. La prioridad fue asegurar el perímetro y garantizar la evacuación segura de los residentes, evitando males mayores en un episodio que podía haber tenido consecuencias mucho más graves.

| Ajuntament de Badalona

Dos vecinas trasladadas al hospital

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) activó dos ambulancias para atender a las personas afectadas. Finalmente, se confirmó que dos mujeres resultaron heridas en el incidente, aunque su estado fue catalogado como “menos grave”. Ambas fueron trasladadas al Hospital Germans Trias i Pujol, conocido popularmente como Can Ruti, donde quedaron ingresadas para ser valoradas por los facultativos.

Desde el primer momento, los servicios de emergencias actuaron con rapidez y coordinación. Mientras los bomberos aseguraban la estructura y desalojaban a los residentes, los equipos médicos se centraban en estabilizar a las dos vecinas afectadas. La eficiencia en la intervención permitió que no hubiera que lamentar daños personales de mayor consideración.

Un edificio completamente desalojado

El inmueble afectado está en la calle Mare de Déu de Lorda, en el barrio de Llefià, una de las zonas más pobladas de Badalona. Se trata de un edificio de planta baja más dos alturas que albergaba nueve pisos ocupados y tres vacíos en el momento del suceso. El derrumbe parcial ha obligado a desalojar por completo las viviendas, decretando los técnicos municipales la prohibición de acceso hasta que se determine la estabilidad de la estructura.

El Ayuntamiento de Badalona ha informado que los Servicios Sociales atenderán a las familias en el Centre Cívic de la Salut, donde se habilitaron recursos de primera asistencia. Posteriormente, los afectados serán derivados al Servei Bàsic d’Atenció Social 5 de Llefià. Durante la tarde, y siempre acompañados por los bomberos, se permitirá a los vecinos acceder puntualmente a sus viviendas para recoger pertenencias personales esenciales.

El alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, ha expresado su preocupación a través de las redes sociales, subrayando que lo más importante es que no haya que lamentar víctimas. El edil destacó además la implicación de los servicios sociales, que trabajan de manera coordinada para dar apoyo a las familias desalojadas y garantizarles atención inmediata en esta situación de emergencia.

La administración local, junto con los equipos de seguridad y emergencias, ya estudia la situación estructural del edificio para decidir los pasos a seguir. Mientras tanto, los vecinos afectados deberán permanecer fuera de sus casas hasta que se determinen las condiciones de seguridad necesarias para su regreso.