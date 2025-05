Caçat en un control conduint drogat un camió amb gas inflamable

El control rutinari de vehicles de mercaderies perilloses es va convertir inesperadament en un moment d'alta tensió quan agents especialitzats van detectar una gravíssima irregularitat. El que podria haver estat un dia més de feina es va transformar en una situació alarmant a causa de la imprudència d'un conductor.

Una perillosa sorpresa en plena jornada laboral

Tot va ocórrer dimecres passat, segons informa El Caso, durant un control específic realitzat per agents de la Unitat Central de Trànsit de la Guàrdia Urbana de Barcelona, especialitzats en inspeccionar transports amb mercaderies perilloses. Aquests controls tenen l'objectiu de garantir que els vehicles que transporten materials delicats compleixin amb totes les normatives i mesures de seguretat necessàries per evitar tragèdies a les carreteres.

Mentre realitzaven la inspecció habitual a diferents camions a les zones de sortida del polígon industrial, els agents van detenir un vehicle destinat a transportar més de 18.000 quilos de gas inflamable cap a França. En realitzar un xec visual i conversar amb el conductor, l'actitud sospitosa d'aquest va alertar les autoritats.

| ACN, XCatalunya, Guàrdia Urbana de Barcelona

Còctel de drogues al volant

La sospita inicial va derivar ràpidament en certesa després de realitzar-se un control específic de substàncies estupefaents. El conductor va donar positiu en diverses drogues simultàniament: cocaïna, amfetamines/metamfetamines i opiacis. Aquesta combinació de substàncies incrementa significativament el risc d'accident, especialment en manejar vehicles de gran tonatge carregats amb productes altament inflamables.

Segons van explicar els especialistes, la barreja detectada en l'organisme del camioner és especialment perillosa a causa dels efectes de cada substància. Les amfetamines poden causar eufòria i comportaments imprudents, mentre que els opiacis solen reduir la capacitat de reacció de l'individu, podent portar a la somnolència o fins i tot a pèrdua de consciència.

Per la seva banda, la cocaïna afegeix una perillosa sobreestimulació i falsa percepció d'alerta, que podria portar el conductor a prendre decisions erràtiques.

Evitant una tragèdia potencial

La cisterna que transportava el camió contenia exactament 18.420 quilos de gas altament inflamable, un compost químic que, en cas de patir un accident, podria desencadenar explosions devastadores amb greus conseqüències per a la seguretat viària i la vida de tercers.

| PixaBay, padrinan, rabbit75_cav, XCatalunya

Immediatament, els agents van procedir a immobilitzar el vehicle i realitzar la denúncia penal corresponent contra el conductor per conduir sota els efectes de drogues. Aquesta acció ràpida va evitar potencials danys catastròfics, protegint tant el conductor com la resta d'usuaris de les vies per on circularia el vehicle.

L'empresa propietària del camió va reaccionar de seguida, enviant a un altre conductor habilitat per completar el trajecte previst, assegurant així el trasllat segur del gas inflamable cap al seu destí final a França.

La importància de controls estrictes

Aquest incident posa de relleu la necessitat vital de mantenir controls estrictes i regulars sobre el transport de mercaderies perilloses. No només es tracta de garantir que els vehicles estiguin en òptimes condicions tècniques, sinó també de verificar la condició física i mental dels conductors encarregats d'aquestes delicades operacions.