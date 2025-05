Avís urgent dels Bombers l'endemà de l'incendi a Vilanova i la Geltrú

La situació continua sent delicada després de l'aparatós incendi industrial que ha mantingut en suspens la població durant les últimes hores. Encara que el foc ja està controlat, les autoritats han llançat un avís urgent alertant sobre els riscos que persisteixen després del sinistre ocorregut aquest cap de setmana.

Els Bombers adverteixen: risc a l'alça de col·lapse

Des que es va declarar l'incendi el passat dissabte a l'empresa Cleanwater Pool, situada a Vilanova i la Geltrú, els serveis d'emergència han estat treballant sense descans per contenir les flames i evitar una catàstrofe major. Segons declaracions recents de l'inspector en cap dels Bombers de la Generalitat, David Borrell, encara que el foc ja no s'expandeix, la situació encara dista molt d'estar resolta.

La nau incendiada, dedicada a productes químics per a piscines, continua representant un alt risc a causa de l'acumulació de substàncies potencialment perilloses, cosa que manté en alerta constant els cossos de seguretat i emergència. Cinc dotacions de bombers han romàs durant tota la nit realitzant tasques de vigilància i control exhaustiu de les emissions tòxiques.

| ACN

Nuvol tòxic i confinament obligatori

Un dels aspectes més preocupants de l'incendi va ser l'aparició d'un gran núvol tòxic compost principalment per clor, que va obligar a activar protocols especials de seguretat. Dissabte a la tarda, les autoritats van ordenar el confinament preventiu de cinc municipis propers a les comarques del Garraf i el Baix Penedès.

Les poblacions afectades van haver de romandre tancades als seus domicilis fins que es va confirmar la dissipació parcial del núvol tòxic i es va assegurar la qualitat de l'aire, cosa que va ocórrer hores després gràcies a la ràpida intervenció dels cossos d'emergència. No obstant això, els Bombers continuen monitoritzant estretament la qualitat de l'aire, atès que encara existeix perill de reactivació de substàncies químiques a causa de la calor residual.

"Tardarem dies a extingir-lo completament"

David Borrell ha confirmat en declaracions a RAC1 que, encara que la fase més crítica ha estat superada, l'extinció total de l'incendi portarà diversos dies a causa de la complexitat dels materials químics implicats. L'inspector en cap va insistir en la importància de mantenir totes les precaucions possibles, especialment en àrees properes a l'incendi, fins que es pugui garantir plenament la seguretat.

| ACN

"Estem treballant intensament per assegurar que la normalitat torni com més aviat millor al polígon de Vilanova, però la naturalesa de l'incident requereix paciència i prudència. Encara no podem baixar la guàrdia", va explicar Borrell, remarcant que la prioritat ara mateix és la supervisió constant per evitar nous riscos per a la població i el medi ambient.

Impacte ambiental i econòmic

A més dels riscos immediats per a la salut pública, aquest incendi ha posat sobre la taula l'impacte ambiental i econòmic que tenen aquest tipus d'accidents industrials. Les autoritats ja estan avaluant el dany ecològic provocat per l'incident i s'espera que en els pròxims dies es quantifiquin les pèrdues econòmiques que afecten tant l'empresa involucrada com altres companyies properes.

Aquest episodi torna a obrir el debat sobre les mesures preventives i els protocols de seguretat que s'han d'adoptar per evitar successos similars, especialment en zones industrials properes a nuclis poblats.

La ciutadania roman expectant davant nous comunicats oficials mentre les autoritats mantenen activa la vigilància i reiteren la necessitat de seguir les indicacions de seguretat emeses pels Bombers i Protecció Civil.