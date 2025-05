El claro aviso de un toxicólogo tras el incendio de Vilanova i la Geltrú: 'Puede...'

La alerta generada por el incendio químico que afectó gravemente a una empresa de productos para piscinas aún mantiene preocupadas a las autoridades y a la población. Más allá de los daños materiales, la atención se ha centrado ahora en las posibles consecuencias para la salud de las personas que podrían haber estado expuestas a la peligrosa nube tóxica.

Las advertencias claras de un experto toxicólogo

El toxicólogo del Hospital Clínic, Emilio Salgado, ha sido contundente en sus declaraciones sobre los riesgos de la nube tóxica que se ha formado tras el incendio ocurrido en Vilanova i la Geltrú. En una intervención pública reciente, Salgado ha explicado claramente los peligros de este tipo de contaminación: "El principal riesgo es la irritación del sistema respiratorio, especialmente en personas con problemas previos de salud", ha advertido.

Salgado ha querido subrayar la importancia de evitar todo contacto con esta nube, ya que podría tener consecuencias importantes para la salud. "Puede provocar picor en los ojos, tos, quemazón en las mucosas, y en casos más graves, dificultades respiratorias severas", ha explicado el toxicólogo, insistiendo en que cualquier síntoma debe ser considerado como una alerta para buscar atención inmediata.

| ACN

Confinamiento necesario para evitar problemas mayores

El incendio se inició pasada la medianoche en una nave que contenía hasta 70 toneladas de cloro. La magnitud de los productos implicados ha generado una nube tóxica que se ha extendido rápidamente, obligando a las autoridades a decretar el confinamiento inmediato y preventivo en cinco municipios: Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Calafell, Cunit y Sant Pere de Ribes.

Este confinamiento continúa vigente mientras las condiciones ambientales no mejoren y el riesgo para la salud siga latente. Protección Civil ha recomendado explícitamente a los habitantes de las zonas afectadas que cierren puertas y ventanas, eviten utilizar sistemas de aire acondicionado y, sobre todo, que no salgan a la calle hasta que las autoridades comuniquen que ya no hay riesgo.

¿Cuándo finalizará el peligro?

El doctor Emilio Salgado también ha aclarado que los efectos de la nube tóxica desaparecerán a medida que la nube se vaya disipando, pero hasta entonces, el peligro es real. Aunque los síntomas más leves suelen remitir rápidamente si la exposición es mínima, existe un riesgo evidente en caso de una exposición continuada o intensa.

| ACN

En este sentido, las autoridades continúan monitorizando estrictamente la evolución de la nube para garantizar la seguridad de los habitantes. Por eso se ha enfatizado la necesidad de seguir rigurosamente las recomendaciones de seguridad y no bajar la guardia hasta que la situación esté completamente controlada.

Población vulnerable y consejos prácticos

Un aspecto destacado por el experto ha sido la situación especialmente delicada para personas con problemas respiratorios previos, como asma, alergias o enfermedades pulmonares. Este colectivo debe extremar las precauciones y, ante cualquier síntoma, lavarse inmediatamente la cara con abundante agua y contactar con emergencias llamando al teléfono 112.

Finalmente, este incidente pone de relieve la importancia de contar con protocolos estrictos para gestionar accidentes químicos y garantizar una respuesta rápida que minimice las consecuencias negativas para la salud pública. Mientras el incidente siga activo, la información y las recomendaciones oficiales serán clave para proteger a la población.