En un gir sorprenent, les autoritats nord-americanes han desmantellat una secta autodenominada "Zizians", vinculada a una sèrie de crims que han commocionat el país. El grup, compost per joves professionals amb inclinacions anarquistes, ha estat relacionat amb sis assassinats en tres estats diferents.

Un control de trànsit que va destapar una xarxa criminal

El 20 de gener de 2025, l'agent de la Patrulla Fronterera, David Maland, va ser assassinat durant un control de trànsit a Coventry, Vermont, a prop de la frontera amb el Canadà. L'incident es va desencadenar quan Maland va aturar un vehicle sospitós ocupat per dos membres dels "Zizians".

| ACN

Felix Bauckholt, un ciutadà alemany de 26 anys. I Teresa Youngblut, de 21 anys. Després d'una confrontació, Bauckholt va ser abatut al lloc, mentre que Youngblut va resultar ferida i va ser detinguda. Aquest tràgic esdeveniment va portar les autoritats a investigar més a fons les activitats del grup, revelant una sèrie de crims violents associats als seus membres.

La captura dels líders de la secta

El 16 de febrer de 2025, les forces de l'ordre van arrestar tres figures clau dels "Zizians" a Frostburg, Maryland: Jack Amadeus "Ziz" LaSota, de 34 anys; Michelle Zajko, de 32; i Daniel Blank, de 26. LaSota, conegut pels seus seguidors com "Ziz", és assenyalat com el líder del grup. Aquest individu, que s'identifica com a dona transgènere, vegana i anarquista, difonia les seves ideologies a través d'un blog titulat "Deessa del buit" i diversos perfils a xarxes socials, on descrivia el grup com una "organització religiosa".

La detenció es va produir després que un resident local alertés la policia sobre tres persones sospitoses que sol·licitaven permís per acampar a la seva propietat durant un mes. Els individus vestien de negre i portaven cinturons amb armes i munició, cosa que va augmentar les sospites. Després del seu arrest, un jutge va ordenar que els tres romanguessin a la presó sense dret a fiança, citant el risc de fuga i el perill que la seva alliberació representaria per a la seguretat pública.

| ACN, XCatalunya

Una sèrie de crims atroços

La investigació va revelar que els "Zizians" estaven implicats en diversos homicidis addicionals:

Assassinat de Curtis Lind. Al novembre de 2022, a Vallejo, Califòrnia, Curtis Lind, un propietari de 82 anys, va ser atacat a la seva propietat llogada per membres del grup després que intentés desallotjar-los per falta de pagament. Durant l'assalt, Lind va ser apunyalat amb una espasa i va perdre parcialment la visió, però va aconseguir defensar-se, disparant i matant una de les agressores, Emma Borhanian. Posteriorment, al gener de 2025, Lind va ser trobat mort a prop de la seva propietat, havent estat degollat.

Doble homicidi a Pennsilvània. Al desembre de 2022, Richard i Rita Zajko, pares de Michelle Zajko, van ser assassinats a casa seva a Chester Heights, Pennsilvània. Tots dos van ser trobats amb ferides de bala al cap. Tot i que Michelle va ser interrogada en el seu moment, no es van presentar càrrecs en contra seva fins al seu arrest el febrer de 2025.

Ideologia i estructura del grup

Els "Zizians" es descriuen com un grup de joves professionals, molts d'ells científics informàtics amb alts coeficients intel·lectuals i creences anarquistes. Es van conèixer en línia i compartien interessos en temes com el veganisme radical, la identitat de gènere i la intel·ligència artificial. Sota la direcció de La Sota, promovien ideologies extremistes i, amb el temps, les seves activitats es van tornar cada cop més violentes. Aquest extremisme sense complexos ha provocat que alguns sectors els hagin definit com wokes.

Reflexió sobre l'impacte de les creences extremistes

Aquest cas posa de manifest com les creences extremistes i les comunitats en línia poden evolucionar cap a comportaments perillosos i violents. La capacitat dels "Zizians" per atreure individus altament intel·ligents i convertir les seves ideologies en accions criminals destaca la necessitat d'una vigilància més estreta dels grups radicals emergents. A més, subratlla la importància d'abordar les arrels de la radicalització i oferir suport a aquells que puguin ser susceptibles a influències destructives.

La desarticulació d'aquesta secta representa un pas significatiu en la lluita contra l'extremisme domèstic als Estats Units, però també serveix com a recordatori dels desafiaments continus als quals s'enfronten les autoritats per identificar i neutralitzar amenaces internes abans que es tradueixin en tragèdies.