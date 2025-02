Nou tiroteig en una localitat de Barcelona: Un ferit molt greu

per Iker Silvosa

La violència ha tornat a sacsejar l'àrea metropolitana de Barcelona amb un nou tiroteig registrat a la matinada d'aquest dilluns. Els fets van ocórrer a la frontera entre l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona, a la zona de la plaça de Guernica, on un home va resultar greument ferit després de rebre diversos trets. El succés, que ha generat una forta mobilització policial, s'emmarca en una preocupant escalada de violència a la regió, amb altres dos incidents amb armes de foc en els últims dies.

Un atac a plena matinada

Tal com ha explicat El Caso, l'atac va tenir lloc poc després de les cinc del matí al carrer Riera Blanca. Segons fonts policials, un home armat va disparar contra la víctima, qui va rebre múltiples impactes de bala. Algunes versions apunten que podrien haver estat fins a cinc trets, tot i que la xifra està pendent de confirmació oficial.

Després del tiroteig, els serveis d'emergència van traslladar el ferit a l'Hospital Clínic de Barcelona, on roman ingressat en estat molt greu i sota vigilància policial. S'espera que en les pròximes hores sigui sotmès a una intervenció quirúrgica a causa de la gravetat de les seves ferides.

Una persecució i un accident a la C-31

L'autor dels trets va fugir ràpidament de l'escena a bord d'un Peugeot blanc, però la seva fugida es va veure truncada poc després. En el seu intent d'escapada, el vehicle va col·lidir contra un altre cotxe a la carretera C-31, a Barcelona. Arran de l'accident, es va produir el tall d'un carril i es van generar importants retencions que es van estendre fins a Viladecans, afectant també la C-32.

Les investigacions dels Mossos d'Esquadra van permetre vincular el vehicle accidentat amb el tiroteig, cosa que va portar a la detenció del presumpte agressor. Al lloc del crim, les autoritats van trobar el cotxe de la víctima i diverses beines a terra, cosa que confirma la violència de l'enfrontament.

L'arma del crim, recuperada per la policia

En el transcurs de la investigació, els agents han aconseguit recuperar l'arma utilitzada en l'atac. No obstant això, de moment no han transcendit més detalls sobre la identitat del detingut ni de la víctima. Tampoc s'ha confirmat el motiu de l'atac, tot i que les primeres hipòtesis apunten a un possible ajust de comptes entre persones d'origen sud-americà.

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Metropolitana Sud assumirà el cas per esclarir els fets. S'espera que en les pròximes hores es puguin conèixer més detalls sobre el rerefons d'aquest violent succés.

Una escalada de violència preocupant

Aquest tiroteig no és un fet aïllat. Es tracta del tercer incident amb armes de foc a Barcelona en pocs dies, cosa que ha encès les alarmes sobre l'increment de la violència a la capital catalana. A finals de la setmana passada, a Sant Roc (Badalona), un enfrontament entre clans gitanos va acabar amb una vintena de trets a l'aire, tot i que sense ferits. Poc després, a Terrassa, un home va rebre dos trets a la cama en una baralla presumptament relacionada amb el tràfic de drogues.

Ara, aquest nou atac a l'Hospitalet de Llobregat torna a posar en el focus la inseguretat a la zona i la creixent proliferació d'armes de foc en disputes entre grups organitzats. La policia continua investigant per esclarir els motius i possibles vincles entre aquests successos recents, mentre la ciutadania es manté en suspens davant l'escalada de violència.