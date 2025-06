Espectacular incendi d'una retroexcavadora: Intervenen 4 dotacions de Bombers

La tranquil·litat del migdia es va veure interrompuda aquest dimecres al municipi d'Organyà (Alt Urgell) quan una intensa columna de fum negre s'elevà des de la planta de transferència de residus. Eren les 14.26 h quan els serveis d'emergències van rebre l'avís que una retroexcavadora estava completament envoltada de flames.

L'escena, que ràpidament captà l'atenció de treballadors i veïns, provocà moments de tensió al recinte industrial. Tot i que no hi hagué ferits, la magnitud de l'incendi obligà a activar un important dispositiu d'intervenció per evitar mals majors.

Ràpida mobilització dels equips d'emergència

Els Bombers de la Generalitat es desplaçaren amb quatre dotacions al lloc de l'incident. En pocs minuts, començaren les tasques d'extinció. Afortunadament, la màquina estava situada en una zona aïllada, fet que permeté contenir el foc sense que es propagués a la resta d'instal·lacions o al material emmagatzemat.

| @bomberscat, XCatalunya

El fum era visible a diversos quilòmetres de distància, cosa que generà inquietud als voltants. Alguns testimonis, alarmats per la intensitat de les flames, compartiren imatges a les xarxes socials que mostraven la màquina en flames al costat de piles de residus no afectats pel foc.

Una retroexcavadora envoltada de foc

La retroexcavadora, una peça clau en les operacions diàries de la planta, quedà totalment calcinada. Les primeres hipòtesis apunten a un sobreescalfament del motor com a possible origen de l'incendi, tot i que les causes exactes encara estan sent investigades pels tècnics d'emergències i la direcció de la planta.

| @bomberscat, XCatalunya

Tot i tractar-se d'un foc localitzat, la intervenció fou delicada a causa de la presència de materials potencialment inflamables a la zona de treball. Per aquest motiu, s'aplicaren protocols estrictes de contenció i seguretat, evitant que el foc arribés a altres zones crítiques del recinte.

Un ensurt que podia haver estat molt pitjor

El personal de la planta activà els sistemes d'emergència interns i col·laborà amb els bombers des del primer moment. Gràcies a aquesta coordinació, s'evità una possible catàstrofe mediambiental, ja que a les immediacions hi havia emmagatzemats materials plàstics i residus de difícil control en cas d'incendi.

Segons confirmaren fonts dels Bombers, no fou necessari evacuar la zona, tot i que sí que es restringí l'accés a les instal·lacions durant més d'una hora. La intervenció conclogué poc abans de les 16.00 h, un cop la retroexcavadora fou completament refredada i es descartà la presència de focus actius.

Organyà respira tranquil·la després de l'incident

L'Ajuntament d'Organyà ha agraït públicament la ràpida resposta dels bombers i ha felicitat també el personal de la planta per la seva actuació preventiva. No s'han registrat danys personals, tot i que les pèrdues materials, especialment per la destrucció total del vehicle, són considerables.

En declaracions a mitjans locals, alguns veïns han demanat una revisió de les mesures de seguretat en aquest tipus d'instal·lacions, atès que “treballar amb maquinària pesada entre residus sempre implica riscos”