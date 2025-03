Rescat dels bombers sota condicions extremes: 8 dotacions desplegades

La tarda del diumenge d'ahir es va convertir en una autèntica prova de resistència per als equips d'emergència a Catalunya. Dos excursionistes es van veure atrapats en una situació crítica després de perdre l'orientació en plena muntanya, en un entorn especialment complicat per les adverses condicions meteorològiques que dominaven la zona. El succés va mobilitzar ràpidament els equips especialitzats de rescat, que es van enfrontar a un repte majúscul a causa de la forta nevada i la poca visibilitat que complicaven enormement la seva tasca.

Una trucada que va activar les alarmes

Al voltant de les quatre de la tarda, concretament a les 15:59 hores del diumenge, els serveis d'emergència van rebre una alerta preocupant. Dos excursionistes es trobaven totalment desorientats en una zona muntanyosa del Parc Natural del Cadí-Moixeró, més específicament a prop del sector de Riu de Cerdanya.

La parella havia perdut el rumb a causa d'una sobtada baixada de les temperatures, acompanyada per fortes nevades i boira tancada. Elements que havien convertit una excursió aparentment tranquil·la en una situació crítica.

A causa de la intensitat del temporal, l'helicòpter de rescat del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), especialitzat en les situacions de muntanya (MAER), no va poder enlairar-se en direcció al lloc. Aquesta circumstància va obligar els responsables de l'operatiu a recórrer als mitjans terrestres, desplegant així fins a vuit dotacions de bombers preparades específicament per afrontar rescats en condicions climàtiques extremes.

La intensa recerca i localització

L'equip de rescat va activar una operació minuciosa en la qual cada segon comptava. Després de diverses hores rastrejant les complicades pistes cobertes per la neu, poc abans de les 21 hores, els equips van aconseguir localitzar els dos excursionistes. Gràcies a les indicacions proporcionades per ells mateixos i a l'anàlisi minuciosa del terreny realitzat pels efectius d'emergències.

Un cop ubicats, els equips del GRAE i del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques) van realitzar una valoració inicial de l'estat dels excursionistes. Determinant que afortunadament no presentaven lesions greus, encara que es trobaven profundament esgotats i desorientats.

El rescat no va finalitzar aquí; encara quedava per davant un complex descens a través d'un terreny relliscós i perillosament cobert per una gruixuda capa de neu fresca.

Descens sota condicions difícils

L'operatiu, amb material especialitzat proporcionat als excursionistes per garantir la seva seguretat i abric, va iniciar la baixada des de la muntanya utilitzant raquetes de neu.

Durant el descens, es van recolzar en una moto de neu proporcionada per col·laboradors en el rescat, la qual va resultar clau per superar els punts més crítics i complicats del terreny. Especialment en l'ascensió del Coll de la Trapa. Finalment, després d'un descens molt acurat i coordinat, els excursionistes van ser traslladats fins al Riu de Cerdanya, on van rebre una avaluació mèdica més exhaustiva per part del SEM.